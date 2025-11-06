Stranger Things otrzyma spin-off. Pierwszy zwiastun i termin premiery

Z okazji Stranger Things Day, przypadającego na 6 listopada, czyli daty zaginięcia Willa Byersa w Hawkins, Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun oraz pełną obsadę głosową nadchodzącego serialu animowanego Stranger Things: Tales from ’85. Produkcja zadebiutuje w 2026 roku i przeniesie widzów z powrotem do mroźnej zimy 1985 roku, w sam środek tajemniczych wydarzeń między drugim a trzecim sezonem głównej serii.

Stranger Things: Tales from ‘85 – pierwszy zwiastun i termin premiery spin-offu hitu Netfixa

W animacji pojawią się dobrze znani bohaterowie w nowych odsłonach. Brooklyn Davey Norstedt użyczy głosu Eleven, Jolie Hoang-Rappaport wcieli się w Max, Luca Diaz w Mike’a, Elisha Williams w Lucasa, Braxton Quinney w Dustina, a Ben Plessala w Willa. W obsadzie znalazł się także Brett Gipson jako Hopper oraz gościnnie Odessy A’zion, Janeane Garofalo i Lou Diamonda Phillipsa.