Stranger Things otrzyma spin-off. Pierwszy zwiastun i termin premiery

Wraz z finałem piątego sezonu seria Stranger Things nie dobiegnie końca. Fani będą mogli liczyć na spin-offy.
Z okazji Stranger Things Day, przypadającego na 6 listopada, czyli daty zaginięcia Willa Byersa w Hawkins, Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun oraz pełną obsadę głosową nadchodzącego serialu animowanego Stranger Things: Tales from ’85. Produkcja zadebiutuje w 2026 roku i przeniesie widzów z powrotem do mroźnej zimy 1985 roku, w sam środek tajemniczych wydarzeń między drugim a trzecim sezonem głównej serii.
Stranger Things: Tales from ‘85 – pierwszy zwiastun i termin premiery spin-offu hitu Netfixa
W animacji pojawią się dobrze znani bohaterowie w nowych odsłonach. Brooklyn Davey Norstedt użyczy głosu Eleven, Jolie Hoang-Rappaport wcieli się w Max, Luca Diaz w Mike’a, Elisha Williams w Lucasa, Braxton Quinney w Dustina, a Ben Plessala w Willa. W obsadzie znalazł się także Brett Gipson jako Hopper oraz gościnnie Odessy A’zion, Janeane Garofalo i Lou Diamonda Phillipsa.
Za powstanie serii odpowiada Eric Robles, który pełni funkcję showrunnera i producenta wykonawczego. Wśród producentów znaleźli się również Matt i Ross Dufferowie, twórcy oryginalnego Stranger Things, a także Hilary Leavitt (Upside Down Pictures), Shawn Levy oraz Dan Cohen z 21 Laps Entertainment.
Bracia Dufferowie przyznali, że pomysł na stworzenie animacji pojawił się już na wczesnym etapie rozwijania uniwersum Hawkins:
Jednym z naszych pierwszych pomysłów było stworzenie serialu animowanego, który odda klimat kreskówek z lat 80. – wyjaśnił Matt Duffer.
Jego brat dodał, że forma animacji otworzyła przed nimi zupełnie nowe możliwości:
Nie mamy tu żadnych ograniczeń. Możemy pozwolić sobie na pełną swobodę i zabawę światem Stranger Things – podkreślił Ross Duffer.
Stranger Things: Tales from ’85 przedstawi nieznaną dotąd historię w Hawkins, w której bohaterowie ponownie staną naprzeciw potworom i nadprzyrodzonym zagrożeniom. Produkcja ma zachować klimat klasycznych animacji sprzed czterech dekad, łącząc nostalgię z tajemnicą i przygodą w duchu oryginału.
