Zaloguj się lub Zarejestruj

Stranger Things otrzyma spin-off. Pierwszy zwiastun i termin premiery

Radosław Krajewski
2025/11/06 17:15
0
0

Wraz z finałem piątego sezonu seria Stranger Things nie dobiegnie końca. Fani będą mogli liczyć na spin-offy.

Z okazji Stranger Things Day, przypadającego na 6 listopada, czyli daty zaginięcia Willa Byersa w Hawkins, Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun oraz pełną obsadę głosową nadchodzącego serialu animowanego Stranger Things: Tales from ’85. Produkcja zadebiutuje w 2026 roku i przeniesie widzów z powrotem do mroźnej zimy 1985 roku, w sam środek tajemniczych wydarzeń między drugim a trzecim sezonem głównej serii.

Stranger Things: Tales from ‘85

Stranger Things: Tales from ‘85 – pierwszy zwiastun i termin premiery spin-offu hitu Netfixa

W animacji pojawią się dobrze znani bohaterowie w nowych odsłonach. Brooklyn Davey Norstedt użyczy głosu Eleven, Jolie Hoang-Rappaport wcieli się w Max, Luca Diaz w Mike’a, Elisha Williams w Lucasa, Braxton Quinney w Dustina, a Ben Plessala w Willa. W obsadzie znalazł się także Brett Gipson jako Hopper oraz gościnnie Odessy A’zion, Janeane Garofalo i Lou Diamonda Phillipsa.

Za powstanie serii odpowiada Eric Robles, który pełni funkcję showrunnera i producenta wykonawczego. Wśród producentów znaleźli się również Matt i Ross Dufferowie, twórcy oryginalnego Stranger Things, a także Hilary Leavitt (Upside Down Pictures), Shawn Levy oraz Dan Cohen z 21 Laps Entertainment.

Bracia Dufferowie przyznali, że pomysł na stworzenie animacji pojawił się już na wczesnym etapie rozwijania uniwersum Hawkins:

Jednym z naszych pierwszych pomysłów było stworzenie serialu animowanego, który odda klimat kreskówek z lat 80. – wyjaśnił Matt Duffer.

GramTV przedstawia:

Jego brat dodał, że forma animacji otworzyła przed nimi zupełnie nowe możliwości:

Nie mamy tu żadnych ograniczeń. Możemy pozwolić sobie na pełną swobodę i zabawę światem Stranger Things – podkreślił Ross Duffer.

Stranger Things: Tales from ’85 przedstawi nieznaną dotąd historię w Hawkins, w której bohaterowie ponownie staną naprzeciw potworom i nadprzyrodzonym zagrożeniom. Produkcja ma zachować klimat klasycznych animacji sprzed czterech dekad, łącząc nostalgię z tajemnicą i przygodą w duchu oryginału.

Źródło:https://deadline.com/gallery/stranger-things-tales-from-85-voice-cast-photos-netflix/

Tagi:

Popkultura
data premiery
zwiastun
serial
Netflix
streaming
animacja
serial animowany
Stranger Things
Bracia Duffer
Eric Robles
Stranger Things: Tales from ‘85
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112