Szokujące wydarzenia na planie Stranger Things? Millie Bobby Brown oskarżyła aktora o nękanie

Źródło cytowane przez serwis twierdzi, że sprawa miała trafić do wewnętrznego działu dochodzeń platformy Netflix jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć do finałowego sezonu.

Netflix nigdy nie komentuje wewnętrznych dochodzeń, ale fakt, że platforma nie zaprzeczyła tym doniesieniom, mówi wiele. Stranger Things to jeden z filarów serwisu, a zbliżający się finał to jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń w historii platformy. Nikt nie chce, by kontrowersje odciągnęły uwagę od premiery – podkreśliło źródło.

Aktorzy, którzy od lat odgrywają na ekranie relację przypominającą więź ojca i córki, wielokrotnie wspominali w wywiadach o bliskiej współpracy i przyjacielskiej atmosferze. Doniesienia o napięciach między nimi są więc dla fanów dużym zaskoczeniem.

Millie Bobby Brown złożyła skargę dotyczącą nękania i zastraszania, zanim rozpoczęto produkcję ostatniej serii. W dokumentach znajdowały się strony pełne zarzutów, a samo postępowanie trwało miesiącami – miał powiedzieć informator.

Cała sytuacja ma miejsce w trudnym momencie dla Davida Harboura, którego prywatne życie ponownie znalazło się w centrum medialnego zainteresowania. Jego była żona, piosenkarka Lily Allen, w swoim nowym albumie West End Girl miała nawiązać do problemów małżeńskich i zarzucić aktorowi niewierność.

Harbour, który dzięki roli szeryfa Jima Hoppera zyskał międzynarodową rozpoznawalność, kontynuuje obecnie karierę w dużych produkcjach, w tym w filmach Marvela, gdzie wciela się w Red Guardiana. Z kolei Millie Bobby Brown poza serialem rozwija własne projekty filmowe i markę kosmetyczną Florence by Mills.

Przypomnijmy, że pierwsze cztery odcinki Stranger Things 5 trafią na Netflixa już 26 listopada. Kolejne trzy 25 grudnia, a wielki finał pojawi się 31 grudnia 2025 roku. Niedawno platforma udostępniła nowy zwiastun nadchodzących odcinków.