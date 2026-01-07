Twórcy Stranger Things inspirowali się Baldur’s Gate 3. To dlatego finał wygląda tak spektakularnie

Matt Duffer w rozmowie z Variety przyznał, że w trakcie prac nad finałem grał w Baldur’s Gate 3.
Myśleliśmy o D&D, a ja grałem wtedy w BG3. Uznaliśmy, że jedynym sposobem na pokonanie łupieżcy umysłów musi być pełna współpraca całej drużyny
Kluczowa była nie tylko sama drużyna, ale też role poszczególnych bohaterów. Każdy z nich wchodzi do finałowej bitwy „wylevelowany” emocjonalnie i fabularnie, gotowy wykorzystać swoje unikalne zdolności. Duffer wprost odwołuje się tu do filozofii Dungeons & Dragons i gier wideo: potwory, które wydają się nie do ruszenia, padają dopiero wtedy, gdy drużyna gra zespołowo i korzysta z pełnego zestawu umiejętności.
Przypomnijmy, że w finale niemal cała ekipa staje naprzeciw gigantycznej, pająkowatej bestii – fizycznej manifestacji łupieżcy umysłów, w której wnętrzu kryje się Vecna. Motyw jest aż nadto znajomy dla graczy BG3, gdzie walczymy z prawdziwymi łupieżcami umysłów i ich nadrzędnym mózgiem.
Co ciekawe, bracia Duffer nie są ortodoksyjnymi fanami papierowego D&D – sami przyznawali, że nie dorastali przy tej grze. Baldur’s Gate 3 mógł więc być dla nich najbardziej przystępną, „grową” wersją tej filozofii. I wygląda na to, że zadziałało.