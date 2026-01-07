Twórcy Stranger Things inspirowali się Baldur’s Gate 3. To dlatego finał wygląda tak spektakularnie

Emocje po finale serialu Netflix powoli opadają, a twórcy ujawniają, w co grali podczas rozpisywania finału tej historii.

Finałowe starcie w Stranger Things było wcześniej porównywane do teledysku Linkin Park. Teraz porównamy je do popularnej gry, bo sami twórcy serialu wskazują tu nie lada inspirację. Bracia Duffer potwierdzili, że kulminacyjna sekwencja serialu zrodziła im się w głowie podczas rozgrywki w Baldur’s Gate 3 od Larian Studios. Twórcy Stranger Things grali w Baldur’s Gate 3 Matt Duffer w rozmowie z Variety przyznał, że w trakcie prac nad finałem grał w Baldur’s Gate 3.

Myśleliśmy o D&D, a ja grałem wtedy w BG3. Uznaliśmy, że jedynym sposobem na pokonanie łupieżcy umysłów musi być pełna współpraca całej drużyny Kluczowa była nie tylko sama drużyna, ale też role poszczególnych bohaterów. Każdy z nich wchodzi do finałowej bitwy „wylevelowany” emocjonalnie i fabularnie, gotowy wykorzystać swoje unikalne zdolności. Duffer wprost odwołuje się tu do filozofii Dungeons & Dragons i gier wideo: potwory, które wydają się nie do ruszenia, padają dopiero wtedy, gdy drużyna gra zespołowo i korzysta z pełnego zestawu umiejętności.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że w finale niemal cała ekipa staje naprzeciw gigantycznej, pająkowatej bestii – fizycznej manifestacji łupieżcy umysłów, w której wnętrzu kryje się Vecna. Motyw jest aż nadto znajomy dla graczy BG3, gdzie walczymy z prawdziwymi łupieżcami umysłów i ich nadrzędnym mózgiem. Co ciekawe, bracia Duffer nie są ortodoksyjnymi fanami papierowego D&D – sami przyznawali, że nie dorastali przy tej grze. Baldur’s Gate 3 mógł więc być dla nich najbardziej przystępną, „grową” wersją tej filozofii. I wygląda na to, że zadziałało.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









