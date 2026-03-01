Netflix nie dla wszystkich. Słynna platforma przestała działać na PlayStation

Dziś wiele się mówi o nowej konsoli od Sony. Nazywanej potencjalnie PlayStation 6, chociaż nie ma pewności, czy taka właśnie będzie jej nazwa.

Standardem dla wielu jest natomiast PlayStation 5. Niemniej są i tacy, którzy nadal korzystają ze starszych generacji. To koniec Netflixa na PlayStation 3 To właśnie oni musza teraz zmierzyć się z nieprzyjemną dla siebie informacją. Już w poniedziałek 2 marca Netflix stanie się bowiem niedostępny dla posiadaczy konsoli PlayStation 3. Od tego momentu aplikacja popularnego serwisu streamingowego przestanie być obsługiwana przez rzeczony sprzęt 7. generacji.

Sam Netflix już miesiąc temu ogłosił, iż kończy swoje wsparcie dla oprogramowania działającego na PS3. Dla wielu komunikat ten był sporym zaskoczeniem. Jedni dziwili się, że gigant streamingu żegna się z ich platformą. Innych zaś zaskoczył fakt, że Netflix w ogóle jeszcze na PlayStation 3 działał.

Tym samym znika jeden z ostatnich sposobów, by nadal móc oglądać treści na Netflixie w formacie 4:3. Podobnie było na Xboxie 360 oraz Wii/WiiU, ale we wszystkich tych wypadkach wsparcie zakończono już kilka lat temu. W przypadku konsoli Microsoftu moment, który teraz nastąpił u PS3, miał miejsce w 2024 roku. PlayStation 3 ukazało się rok później niż Xbox 360, tj. 11 listopada 2006 roku. Oznacza to, że za kilka miesięcy konsola obchodzić będzie swoje 20. urodziny. Mimo tak dużego upływu czasu analitycy szacują, iż nadal z PS3 korzysta ok. 1-1,2 miliona osób. Ma to związek z produkcjami, które wyszły na ten sprzęt, a w które nie da się obecnie zagrać np. poprzez PS Plus.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

