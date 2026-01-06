Vecna, Otchłań i… Linkin Park? Fani Stranger Things pękają ze śmiechu

Finał Stranger Things jest porównywany do teledysku Linkin Park z lat 2000.
W zeszłym tygodniu na Netfliksie zadebiutował dwugodzinny finał serialu Stranger Things. Od tamtej pory widzowie nie przestają komentować zakończenia, ale nie tylko ze względu na emocje czy losy bohaterów. W sieci masowo zaczęły pojawiać się porównania finałowych scen do kultowego teledysku Linkin Park “In the End”, a internet szybko zamienił to w zbiorowy żart. W centrum tej nieoczekiwanej popkulturowej burzy znalazła się Otchłań Vecny, czyli alternatywny, pustynny wymiar, w którym rezyduje główny antagonista serialu.
Linkin Park pierwsi odwiedzili Otchłań
Bez wchodzenia w szczegółowe spoilery, Vecna, znany również jako Henry, stał się głównym złoczyńcą Stranger Things w czwartym sezonie. Jak się okazało później, jego siedzibą stała się Otchłań, czyli obcy, jałowy wymiar przypominający pustynię, który w ostatnim odcinku był polem bitwy, na którym rozegrało się wiele intensywnych scen. W finale widzowie oglądają Vecnę przetrzymującego dzieci w Otchłani, a kilku głównych bohaterów wyrusza tam, aby ostatecznie go pokonać. To właśnie te sceny sprawiły, że fani zaczęli dostrzegać uderzające podobieństwa między Otchłanią a czwartym teledyskiem Linkin Park z 2000 roku do kultowej piosenki In the End.
Internauci zwracają uwagę na kilka wspólnych elementów obu wizji takich jak bardzo podobna żółto-brązowa paleta kolorów, jałowe, pozaziemskie krajobrazy z górami, ogólny, apokaliptyczny klimat końca świata. Efekt? Gdy już raz się to zauważy, nie da się tego odzobaczyć. Internet momentalnie zareagował żartując sobie, że Mike Shinoda z Linkin Park stworzył ten wymiar w 2000 roku. Media społecznościowe szybko zapełniły się dowcipami i memami, a użytkownicy serwisu X prześcigają się w komentarzach:
“@mikeshinoda stworzyłeś Wymiar X już w 2000 roku, lol”
“It starts with one thing… Vecna doesn’t know why”
“Linkin Park chodziło, żeby Stranger Things mogło biegać”
“Linkin Park utknęło w Wymiarze X od 2000 roku”
“Moja ulubiona część finału Stranger Things to finałowa walka w miejscu, gdzie Linkin Park kręciło teledysk”
GramTV przedstawia:
Niektórzy fani publikują nawet zestawienia kadrów z serialu i teledysku, które tylko podsycają porównania. Naturalnie nie ma żadnych przesłanek sugerujących, że twórcy Stranger Things celowo inspirowali się klipem Linkin Park. Jednak podobieństwo jest na tyle wyraźne, że dla wielu widzów finał serialu zyskał zupełnie nowy, niezamierzony kontekst. Poniżej możecie obejrzeć teledysk do utworu In The End i sami zobaczycie uderzające podobieństwo.
