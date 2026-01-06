Vecna, Otchłań i… Linkin Park? Fani Stranger Things pękają ze śmiechu

W zeszłym tygodniu na Netfliksie zadebiutował dwugodzinny finał serialu Stranger Things. Od tamtej pory widzowie nie przestają komentować zakończenia, ale nie tylko ze względu na emocje czy losy bohaterów. W sieci masowo zaczęły pojawiać się porównania finałowych scen do kultowego teledysku Linkin Park “In the End”, a internet szybko zamienił to w zbiorowy żart. W centrum tej nieoczekiwanej popkulturowej burzy znalazła się Otchłań Vecny, czyli alternatywny, pustynny wymiar, w którym rezyduje główny antagonista serialu.

Linkin Park pierwsi odwiedzili Otchłań

Bez wchodzenia w szczegółowe spoilery, Vecna, znany również jako Henry, stał się głównym złoczyńcą Stranger Things w czwartym sezonie. Jak się okazało później, jego siedzibą stała się Otchłań, czyli obcy, jałowy wymiar przypominający pustynię, który w ostatnim odcinku był polem bitwy, na którym rozegrało się wiele intensywnych scen. W finale widzowie oglądają Vecnę przetrzymującego dzieci w Otchłani, a kilku głównych bohaterów wyrusza tam, aby ostatecznie go pokonać. To właśnie te sceny sprawiły, że fani zaczęli dostrzegać uderzające podobieństwa między Otchłanią a czwartym teledyskiem Linkin Park z 2000 roku do kultowej piosenki In the End.