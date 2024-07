Twórcy Star Wars Outlaws rzucają światło na syndykaty. Nowy materiał daje wgląd w przestępczy świat gry

We wszystkich [syndykatach – dop. red.] rozgrywa się zaciekła rywalizacja, w której Kay będzie musiała się odnaleźć. A gracz będzie musiał zaangażować się w system reputacji, aby dostać to, czego chce. – wyjaśnia reżyser narracji, Navid Khavari.

Potraktuj ich [syndykaty – dop. red.] trochę jako środek do celu. Co mają do zaoferowania, a czego ja teraz potrzebuję i chcę? – dodaje reżyser gry Mathias Karlson.