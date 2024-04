Star Wars Outlaws z nowymi szczegółami. System reputacji, frakcje i nie tylko

Portal Game Informer przeprowadził ostatnio rozmowę z twórcami Star Wars Outlaws. Wywiad przyniósł masę ciekawych informacji związanych z nadchodzącą produkcją Ubisoft Massive dotyczących różnych elementów rozgrywki. Jak wynika z wywiadu, gracze nie powinni narzekać na nudę. Julian Gerighty przekazuje bowiem, że w przestrzeni kosmicznej czekać będzie szereg aktywności, które urozmaicą zabawę.

Chcieliśmy, by każda planeta miała wokół siebie orbitę z wieloma różnymi atrakcjami, rzeczami do zrobienia, bitwami, w których można wziąć udział, miejscami do odkrycia. Więc orbity dla każdej z planet lub księżyców, które stworzyliśmy, musiały być wypełnione wieloma różnymi elementami. Nie chcieliśmy też tworzyć niekończącej się przestrzeni, więc z orbity planety na orbitę innej planety leci się hipernapędem. Tak więc wszystkie obszary kosmiczne, które mamy, są pełne rzeczy do zrobienia. – podaje Gerighty.