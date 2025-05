Twórcy RoadCraft reagują na krytykę graczy. Nadchodzą poprawki, darmowe pojazdy i tryb „Hard” z zarządzaniem paliwem

RoadCraft z jednej strony zaliczył dobry start biorąc pod uwagę liczbę graczy, ale mimo to produkcja zbiera mieszane recenzje użytkowników. Twórcy reagują na negatywne opinie.

Studio Saber Interactive zabrało głos:

Słyszymy was. Od premiery uważnie czytamy wszystkie wasze wiadomości – sugestie, pochwały, zgłoszenia błędów i uwagi. Pracujemy nad poprawkami, które odpowiadają na najpilniejsze sygnały i ulepszają ogólne doświadczenie z gry.

Część uwag graczy została już uwzględniona. Twórcy informują, że na podstawie opinii z wersji demo wprowadzono alternatywne schematy sterowania żurawiem, w tym układ zbliżony do tego znanego z SnowRunnera. Trwają też prace nad hotfixami. Twórcy chcą rozwiązać problem z rozmytymi lub zbyt dużymi teksturami, co zdaniem twórców jest powiązane z niektórymi sterownikami kart graficznych Nvidia. Tymczasowe rozwiązanie? „Powrót do wersji sterownika 576.28 i ponowne uruchomienie systemu powinno rozwiązać problem” – sugeruje Saber.