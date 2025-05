RoadCraft bije rekord w dniu premiery. Na Steamie zagrało już trzy razy więcej graczy niż SnowRunnera

Roadcraft to kolejna produkcja autorstwa studia Saber Interactive, które ma na swoim koncie Expeditions: A MudRunner Game, SnowRunnera, Spintires: MudRunner i pierwszą odsłonę cyklu Spintires. Wydaniem tytułu zajęła się firma Focus Entertainment. Tematem przewodnim gry Roadcraft jest odnawianie zdewastowanych miejsc przy wykorzystaniu rozmaitych maszyn budowlanych. Podczas rozgrywki zajmujemy się odbudowywaniem dróg, naprawianiem mostów, usuwaniem gruzu czy też wymianą zepsutych urządzeń. Wszystko po to, aby przywrócić rozmaite obiekty do dawnej świetności.



Roadcraft zawiera także aspekt ekonomiczny, dzięki któremu za wykonywanie powierzonych nam zleceń zarabiamy pieniądze, a następnie przeznaczamy je między innymi na zakup nowego sprzętu. Rozbudowując swoją flotę możemy przyjmować coraz bardziej wymagające misje, podczas których zrobimy użytek z różnego rodzaju pojazdów, wśród których znajdą się między innymi spychacze, ciężkie transportowce, żurawie, walce drogowe i wiele, wiele innych maszyn odblokowywanych wraz z postępami w kampanii fabularnej. Jeśli chcecie poznać tę produkcję bliżej, odsyłam was do naszej recenzji.