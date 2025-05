Recenzja Roadcraft, czyli najprzystępniejszej produkcji od twórców Snowrunnera

Roadcraft to gra, która w dużym stopniu ma spełnić marzenia graczy o tym, co kiedyś wyprawiali w piaskownicy na podwórkach. Trudno bowiem znaleźć kogoś, kto nie miał w swoim arsenale do zabawy małej wywrotki do przewożenia piachu z jednego końca „kuwety” na drugi.

Z drugiej strony natomiast temat budowy dróg jest o tyle żywy w narodzie, że wszelakie przebudowy oraz naprawy w przestrzeni publicznej frustrują całą masę kierowców… a jak również dobrze wiemy dziura za pewien czas powróci, znowu będzie trzeba ją załatać i cykl życia drogi wróci do punktu wyjścia.

Wracając jednak do gier, to nowa gra Saber Interactive ma nadal nawiązywać do Snowrunnera czy stosunkowo niedawno wydanego Expeditions. Różnica jest jednak taka, że mimo pozornego skomplikowania wieloma nowymi elementami zabawy okazuje się, iż jest to najbardziej przystępna symulacja z portfolio twórców. Być może również ten tytuł, którego celem jest zachęcić graczy do spróbowania swoich sił z innymi produkcjami w przyszłości.

I nawet, jeśli nie jest idealnie, to nadal jest na tyle świetnie, aby móc powiedzieć z pełną odpowiedzialnością – nigdy nie myślałem, że wylewanie asfaltu będzie sprawiało tyle przyjemności oraz spokoju.

„Plany budowy dróg, powtarzam – budowy dróg”

Sytuacja w przypadku Roadcraft jest tak naprawdę prosta – zadaniem gracza jest pomoc przy odbudowie różnych miejsc na świecie dotkniętych klęskami żywiołowymi. Każda z ośmiu map ma jakiś swój motyw przewodni (np. zerwane linie komunikacyjne, maszty radiowe i inne) i zaczynając od podstawowego zwiadu badamy co musimy wykonać.

O ile na samym początku zabawy można powiedzieć „e, łatwizna!”, tak każda kolejna mapa to coraz to trudniejsze wyzwania wymagające czegoś więcej niż tylko odklepania dobrze znanej formułki. Jest bowiem szansa, że będziemy musieli w trakcie zabawy postawić na inwencję twórczą oraz poszukiwanie dodatkowych skrótów. Ewentualnie sami możemy je tworzyć, gdy w nasze ręce zostaną oddane narzędzia do karczowania lasów, a nasza spycharka w prosty sposób wyrówna kawałek ziemi pod dalszą pracę.

Jak już jesteśmy przy budowie dróg oraz całej infrastruktury niezbędnej do przywrócenia porządku w danej lokacji warto powiedzieć o jednej, dość ważnej rzeczy – to, że Roadcraft jest pod pewnymi względami grą uproszczoną w stosunku do Snowrunnera wcale nie oznacza, iż jest to gra łatwa. Jest bowiem spora szansa, że podchodząc do sprawy rutynowo zaliczycie przewrotkę wioząc coś ciężkiego lub utkniecie po pas w błocie i trzeba będzie wrócić do garażu. Podobnie jest z wszelkimi uszkodzeniami naszych pojazdów, które zwyczajnie w Roadcraft nie występują. Dlatego też tych eksperymentów związanych z przewożeniem różnych przedmiotów, których gabaryt oraz ciężar mocno przewyższają możliwości naszych samochodów może być jeszcze więcej.

Inną kwestią jest to, że granie solo w Roadcraft jest na swój sposób wymagające biorąc pod uwagę to, że większość akcji w grze musimy wykonać sami. Celowo mówię większość, ponieważ w przypadku tworzenia dróg możemy polegać na wydawaniu komend w odpowiedniej kolejności, aby były one tworzone automatycznie lub też sami wysypywać piach, wyrównywać ścieżkę, wylewać asfalt i przejechać go walcem. Warto się tego drugiego wariantu nauczyć, ponieważ tych momentów, w których będziemy mogli sami coś pokombinować i wyrównać drogę chociażby dla zaplanowanego przez nas transportu pojawi się wiele. A jednak pojazdy sterowane przez AI wedle wytyczonej przez nas ścieżki potrafią zatrzymać się na głupiej nierówności czy też przewróconym śmietniku.

Niemniej jednak w tym wszystkim nie ma chaosu, który potrafił się pojawiać w przypadku chociażby Snowrunnera. W nim bowiem czasami warto było pomyśleć jaka kolejność wykonywania zadań będzie najbardziej optymalna. W Expeditions z kolei wszystko było skupione na kolejnych zadaniach i jedyną przeszkodą było to, czy rzeczywiście mamy możliwości, aby daną misję wykonać pod względem ulepszeń oraz ekipy.

Roadcraft natomiast krok po kroku serwuje nam to, co jest niezbędne dzieląc wszystko na misje główne oraz poboczne. Tak naprawdę dopóki nie ruszymy zadań, w których w nasze ręce oddana zostaje nasza maszyna, to właściwie również nie otrzymujemy zadań z nimi związanymi np. takich, która wymaga zbudowania przez nas mostu lub stworzenia przeprawy przez zalany teren. Podobnie jest również miejscami, których zadaniem jest recykling oraz tworzenie konkretnych zasobów – zanim zostaną one odbudowane musimy przejść szereg misji, które to umożliwią od przewiezienia odpowiedniej maszyny po kładzenie kabla od transformatora do miejsca docelowego.

Również specjalny samochód pozwalający na szybkie przerzucanie maszyn z jednego punktu do drugiego sprawia, że cała rozgrywka staje się o wiele przyjemniejsza poprzez brak konieczności przejazdu każdą maszyną osobno. Jest jednak w tym mały haczyk w postaci punktów paliwa wymaganych do wykonania akcji. Na szczęście tych podczas wykonywania różnych misji jest całkiem sporo, a i garaże rozsiane po mapie są w dość rozsądnych miejscach umiejscowione, jeśli byłaby potrzeba przerzucania pojazdów.

Zgubić się tutaj w tym wszystkim trudno, a odpowiednie maszyny w formie nadgryzionej zębem czasu zawsze otrzymamy na starcie. Później zostaje tylko inwestować w nowe zabawki, których możliwości są zdecydowanie większe, a i nasze firmowe barwy dumnie będą reprezentowane w trakcie pracy.