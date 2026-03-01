To będzie rewolucja w FPS-ach? Niezależna strzelanka wyróżnia się niesamowitą fizyką

Tak, jakby grać na mapie inspirowanej Incepcją.

Na horyzoncie pojawiła się kolejna ambitna niezależna produkcja, która próbuje zrobić coś nowego z fizyką w grach. Studio Wild Vector Games pracuje nad tytułem Orbifold, czyli pierwszoosobową strzelanką, która całkowicie zmienia sposób postrzegania przestrzeni i ruchu. Twórcy stawiają na odwrócony świat, nietypową grawitację oraz areny w formie ogromnych sfer, co już teraz wyróżnia projekt na tle klasycznych FPS-ów. Orbifold – niezależna strzelanka wywraca świat do góry nogami Kampania crowdfundingowa gry na Kickstarterze wystartowała na początku lutego 2026 roku i ma pomóc w doprowadzeniu projektu do pełnej wersji. Orbifold przenosi graczy na zniszczoną planetę, gdzie walka toczy się na zakrzywionych, kulistych mapach. Rozgrywka możliwa jest zarówno w pojedynkę, jak i w trybie kooperacji. Podczas eksploracji gracze zbierają broń, ulepszenia oraz zasoby, próbując przetrwać w świecie rządzonym przez niestandardowe prawa fizyki.

Najważniejszym elementem gry są sfery, czyli poziomy zaprojektowane wokół zakrzywionej przestrzeni i zmiennej grawitacji. Gracze przemieszczają się pomiędzy nimi za pomocą wind, a starcia toczą się zarówno na powierzchni kul, jak i pomiędzy nimi. Nietypowa fizyka pozwala między innymi zakrzywiać tor lotu pocisków, co otwiera zupełnie nowe możliwości taktyczne i wymusza ciągłe kontrolowanie całego otoczenia, także tego nad i pod postacią.

Postacie dysponują unikalnym wyposażeniem oraz zdolnościami. Jedna korzysta z plecaka odrzutowego, inna używa haków do szybkiego przemieszczania się po mapie. Rozwój bohaterów opiera się na zdobywaniu doświadczenia i punktów umiejętności, które można inwestować w nowe ulepszenia. Obecnie dostępne są dwie grywalne postacie, lecz docelowo twórcy planują co najmniej dziesięć, a w przyszłości kolejne. Zróżnicowany arsenał oraz sprzęt pozwalają dostosować styl gry zarówno do walki na bliskim, jak i dalekim dystansie. W sferach ukryto także artefakty zapewniające potężne wzmocnienia. Orbifold nie ogranicza się wyłącznie do eksperymentów z fizyką. Twórcy przygotowują również rozbudowane tło fabularne, obejmujące frakcje oraz historię świata, która ma nadać całości większej głębi. Choć projekt wciąż znajduje się w produkcji, dotychczasowe materiały sugerują, że może to być jedna z najbardziej oryginalnych strzelanek niezależnych ostatnich lat. Kampania wsparcia potrwa do 18 marca 2026 roku, a gra otrzymała już swoją kartę na Steamie.

