Twórcy Returnala ponownie zgotują wam piekło

Twórcy z Housemarque wracają więc ze znaną już sobie koncepcją. Aczkolwiek w ramach zupełnie nowego tytułu.

Duchowy następca Returnala na nowych materiałach

Mowa tutaj o Saros, które oficjalnie ogłoszono na State of Play w lutym 2025 roku. Rok późnej, również na SoP, deweloperzy powracają z nową dawką fragmentów rozgrywki. Te jednoznacznie udowadniają, kto pracował nad tą produkcją. Wystarczy pierwszy rzut oka, by od razu zauważyć bliźniacze podobieństwo do wspomnianego Returnala. Odmienny jest jednak setting, który na własną rękę sprawdzimy już 30 kwietnia 2026, bo na ten dzień zaplanowano premierę Saros.