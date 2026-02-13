Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy Returnala ponownie zgotują wam piekło

Maciej Petryszyn
2026/02/13 00:54
Wydany w 2021 roku Returnal zebrał naprawdę dobre recenzje. Rozgrywka w klimacie bullet hell okazała się piekielnie dobra.

Twórcy z Housemarque wracają więc ze znaną już sobie koncepcją. Aczkolwiek w ramach zupełnie nowego tytułu.

Saros
Duchowy następca Returnala na nowych materiałach

Mowa tutaj o Saros, które oficjalnie ogłoszono na State of Play w lutym 2025 roku. Rok późnej, również na SoP, deweloperzy powracają z nową dawką fragmentów rozgrywki. Te jednoznacznie udowadniają, kto pracował nad tą produkcją. Wystarczy pierwszy rzut oka, by od razu zauważyć bliźniacze podobieństwo do wspomnianego Returnala. Odmienny jest jednak setting, który na własną rękę sprawdzimy już 30 kwietnia 2026, bo na ten dzień zaplanowano premierę Saros.

W cieniu złowrogiego zaćmienia, Arjun Devraj (Rahul Kohli, gwiazda Nawiedzonego dworu w Bly i Nocnej mszy) jest żołnierzem Soltari, który nie cofnie się przed niczym, by szukać odpowiedzi na zmiennokształtnej planecie Carcosa, pełnej mrocznych tajemnic i wrogo nastawionych mieszkańców.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

