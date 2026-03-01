Ten legendarny, ale niedoceniony FPS z PS2 właśnie skończył 20 lat i wciąż nie doczekał się kontynuacji

Gra od EA zachwycała posiadaczy drugiego PlayStation w 2006 roku. Sequel nigdy nie powstał, choć plany były. Rozgrywka była znacznie inna niż w Call of Duty.

20 lat temu na rynku zadebiutowała jedna z najbardziej niedocenionych legend ery PS2. Mowa o Black od Electronic Arts – widowiskowej strzelance FPS, która zachwyciła graczy, ale nigdy nie doczekała się sequela. Tytuł trafił na PlayStation 2 oraz pierwszego Xboksa w lutym 2006 roku i do dziś wspominany jest jako jeden z najbardziej efektownych shooterów swojej generacji. Black – legendarny FPS kończy 20 lat Jak przypomina ComicBook.com, brak kontynuacji nie wynikał ze słabej sprzedaży ani problemów licencyjnych. Sequel był planowany, jednak projekt ostatecznie upadł z powodu różnic kreatywnych między twórcami a wydawcą. To klasyczny przykład sytuacji, w której biznes wygrał z artystyczną wizją.

Przypomnijmy, że za produkcję odpowiadało Criterion Games, które w tamtym czasie eksperymentowało z destrukcją otoczenia i realistycznym udźwiękowieniem broni. Akcja gry toczyła się w Inguszetii i Czeczenii, a gracze wcielali się w sierżanta Jacka Kellara, członka tajnej jednostki CIA. Fabuła rozpoczynała się od przesłuchania bohatera i stopniowo odsłaniała wydarzenia sprzed czterech dni, kiedy jego oddział starł się z organizacją terrorystyczną Seventh Wave.

Pod względem rozgrywki Black był klasycznym FPS-em połowy lat 2000. Gracz mógł nosić dwie bronie jednocześnie, realizował kolejne cele misji i korzystał z rozbudowanego HUD-u. Największe wrażenie robiła jednak fizyka zniszczeń oraz potężne, realistyczne odgłosy wystrzałów, które stały się znakiem rozpoznawczym produkcji. Gra zebrała bardzo dobre recenzje i zdobyła kilka nagród, szczególnie za wersję na PS2. Mimo to marka nigdy nie została rozwinięta, choć projektant Stuart Black miał ambitne plany kontynuacji. Po anulowaniu sequela twórca pracował nad duchowym następcą zatytułowanym Bodycount, który ukazał się w 2011 roku, ale nie powtórzył sukcesu pierwowzoru. Dziś Black pozostaje zamkniętym rozdziałem w historii branży. W 2018 roku Microsoft uczynił grę kompatybilną wstecznie z konsolami Xbox One oraz Xbox Series X and Series S, dzięki czemu wciąż można do niej wrócić. Na nowoczesnych konsolach Sony tytuł pozostaje jednak niedostępny, co sprawia, że legenda sprzed dwóch dekad wciąż żyje głównie w pamięci fanów.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









