Ten Resident Evil był ukończony w 98%, a i tak trafił do kosza. Teraz wraca po 25 latach

Anulowany Resident Evil na Game Boy Color wraca po ponad 25 latach. Oficjalnie skasowany przez Capcom w 2000 roku projekt właśnie trafił do sieci dzięki serwisowi Games That Weren’t, archiwum zajmującemu się ratowaniem niewydanych i zapomnianych gier. Co najważniejsze – to najbardziej kompletna wersja tego portu, jaka kiedykolwiek wypłynęła.

Anulowany Resident Evil wraca po 25 latach

Za przeniesienie pierwszego Resident Evil na Game Boy Color odpowiadało londyńskie studio HotGen, które rozpoczęło prace na początku 1999 roku. Zadanie było karkołomne – klasyczny survival horror z PlayStation trzeba było zmieścić na niewielkim kartridżu i dostosować do mocno ograniczonego sprzętu. Mimo to twórcy planowali premierę na jesień 1999 roku. Po opóźnieniu na styczeń 2000 projekt niespodziewanie trafił jednak do kosza. Capcom uznał, że nie ma pewności, czy efekt końcowy spełni oczekiwania zarówno graczy, jak i samego wydawcy.