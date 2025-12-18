Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten Resident Evil był ukończony w 98%, a i tak trafił do kosza. Teraz wraca po 25 latach

Jakub Piwoński
2025/12/18 11:20
Odzyskana wersja jest bliska finalnej i zawiera znacznie więcej zawartości.

Anulowany Resident Evil na Game Boy Color wraca po ponad 25 latach. Oficjalnie skasowany przez Capcom w 2000 roku projekt właśnie trafił do sieci dzięki serwisowi Games That Weren’t, archiwum zajmującemu się ratowaniem niewydanych i zapomnianych gier. Co najważniejsze – to najbardziej kompletna wersja tego portu, jaka kiedykolwiek wypłynęła.

Resident Evil na Game Boy Color
Resident Evil na Game Boy Color

Anulowany Resident Evil wraca po 25 latach

Za przeniesienie pierwszego Resident Evil na Game Boy Color odpowiadało londyńskie studio HotGen, które rozpoczęło prace na początku 1999 roku. Zadanie było karkołomne – klasyczny survival horror z PlayStation trzeba było zmieścić na niewielkim kartridżu i dostosować do mocno ograniczonego sprzętu. Mimo to twórcy planowali premierę na jesień 1999 roku. Po opóźnieniu na styczeń 2000 projekt niespodziewanie trafił jednak do kosza. Capcom uznał, że nie ma pewności, czy efekt końcowy spełni oczekiwania zarówno graczy, jak i samego wydawcy.

Dziś wiemy, że gra była niemal ukończona. Według Games That Weren’t odzyskana wersja jest bliska finalnej i zawiera znacznie więcej zawartości niż wcześniejsze buildy krążące w sieci. Da się w niej dotrzeć do samego finału i zmierzyć z Tyrantem, czego wcześniej nie oferowały znane wersje demonstracyjne. W grze obecne są także kompletne ścieżki dźwiękowe, efekty audio oraz duża liczba lokacji znanych z oryginału.

Na stronie archiwum udostępniono nie tylko samą grę do pobrania, ale też materiały z procesu produkcji i wypowiedzi twórców, którzy po latach opowiedzieli o kulisach projektu. Dla fanów survival horrorów i historii gier to wyjątkowa okazja, by sprawdzić, jak Resident Evil mógł wyglądać na jednej z najmniej oczywistych platform w historii serii.

Źródło:https://gamerant.com/canceled-resident-evil-games-gbc-port/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


