Zaskakujący lider 2025 roku. Ten tytuł zebrał ponad milion graczy w jednym momencie

Znamy lidera pod względem jednoczesnej aktywności graczy w 2025 roku na Steamie.

W 2025 roku rynek gier przeżył kolejny, niezwykle intensywny okres premier, dostarczając graczom wiele świetnych tytułów, takich jak Hades 2, Kingdom Come: Deliverance 2 czy też Clair Obscur: Expedition 33. Po każdej dużej premierze uwaga skupia się na pierwszym tygodniu dostępności tytułu, a metryką sukcesu staje się między innymi maksymalna równoczesna liczba graczy, którą osiągnął dany tytuł. Platforma Steam, będąca jednym z najbardziej miarodajnych i stabilnych narzędzi pomiaru aktywności użytkowników, ujawniła dane dotyczące największych wyników jednoczesnych graczy.

Po niemal wszystkich znaczących premierach gier w 2025 roku wyłonienie tytułu z najwyższym all-time peak na platformie Steam może wywołać zdziwienie. Ostatecznie, koronę zdobyła firma Capcom, a jej najnowsza produkcja, Monster Hunter Wilds, osiągnęła najwyższy wynik spośród wszystkich nowych gier wydanych w 2025 roku. Ta gra akcji kontynuowała swój spektakularny sukces komercyjny, odnotowując rekord, który według SteamDB wyniósł 1 384 608 jednocześnie grających użytkowników.

Ten rezultat jest niewątpliwie imponujący. Aby umieścić go w odpowiednim kontekście, osiągnięta przez Monster Hunter Wilds maksymalna liczba graczy plasuje ten tytuł na piątym miejscu w historii platformy Steam pod względem szczytowej liczby aktywnych użytkowników.