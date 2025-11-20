Zaskakujący lider 2025 roku. Ten tytuł zebrał ponad milion graczy w jednym momencie

Znamy lidera pod względem jednoczesnej aktywności graczy w 2025 roku na Steamie.
W 2025 roku rynek gier przeżył kolejny, niezwykle intensywny okres premier, dostarczając graczom wiele świetnych tytułów, takich jak Hades 2, Kingdom Come: Deliverance 2 czy też Clair Obscur: Expedition 33. Po każdej dużej premierze uwaga skupia się na pierwszym tygodniu dostępności tytułu, a metryką sukcesu staje się między innymi maksymalna równoczesna liczba graczy, którą osiągnął dany tytuł. Platforma Steam, będąca jednym z najbardziej miarodajnych i stabilnych narzędzi pomiaru aktywności użytkowników, ujawniła dane dotyczące największych wyników jednoczesnych graczy.
Po niemal wszystkich znaczących premierach gier w 2025 roku wyłonienie tytułu z najwyższym all-time peak na platformie Steam może wywołać zdziwienie. Ostatecznie, koronę zdobyła firma Capcom, a jej najnowsza produkcja, Monster Hunter Wilds, osiągnęła najwyższy wynik spośród wszystkich nowych gier wydanych w 2025 roku. Ta gra akcji kontynuowała swój spektakularny sukces komercyjny, odnotowując rekord, który według SteamDB wyniósł 1 384 608 jednocześnie grających użytkowników.
Ten rezultat jest niewątpliwie imponujący. Aby umieścić go w odpowiednim kontekście, osiągnięta przez Monster Hunter Wilds maksymalna liczba graczy plasuje ten tytuł na piątym miejscu w historii platformy Steam pod względem szczytowej liczby aktywnych użytkowników.
GramTV przedstawia:
Inne znaczące premiery 2025 roku również osiągnęły imponujące, choć niższe wyniki. Na przykład Hollow Knight: Silksong zdołał zgromadzić w najgorętszym momencie 587 150 graczy. Z kolei ARC Raiders przyciągnęło jednocześnie 481 966 użytkowników. Nawet niezależny hit Schedule 1 może pochwalić się znakomitym rezultatem, osiągając szczyt na poziomie 459 075 graczy. Mimo tych solidnych wyników, żadna z tych gier nie zbliżyła się do osiągnięcia progu miliona aktywnych użytkowników jednocześnie.
Na zakończenie przypomnijmy, że Monster Hunter Wilds zadebiutowało 28 lutego 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!