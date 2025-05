„Jeśli uważasz, że Wiedźmin 4 jest woke, to przeczytaj te cholerne książki” – głos Geralta odpowiada krytykom, którzy nie chcą Ciri jako głównej bohaterki

Dla wielu fanów Ciri jako główna bohaterka jest naturalną kontynuacją historii. Dla innych – powód do niezadowolenia, bo Geralt nie wróci w roli protagonisty. Jak zawsze pojawiły się też głosy oskarżające grę o bycie „woke” z powodu kobiecej postaci głównej. Takie argumenty są jednak zbyt absurdalne, by traktować je poważnie.

Podczas zeszłorocznego rozdania nagród The Game Awards CD Projekt Red oficjalnie zapowiedziało Wiedźmina 4 za pomocą klimatycznego zwiastun a. Widzimy w nim Ciri, która już jako wiedźminka staje do walki z potworem zwanym Bauk. Zwiastun trafia w samo sedno serii. Jest mroczny, brudny i pełen beznadziei, czyli dokładnie taki, jaki powinien być świat Wiedźmina. Mimo wszystko Ciri jako główna bohaterka wzbudziła nieco kontrowersji wśród graczy.

Co ciekawe, Doug Cockle, czyli aktor głosowy Geralta, również odniósł się do tej dyskusji w najnowszym wideo od Fall Damage, w którym reaguje na komentarze i memy tworzone przez fanów Wiedźmina. Jeden z postów wspomina o ludziach, którzy masowo komentowali zwiastun słowem „woke”, gdy ujawniono Ciri jako główną bohaterkę. Cockle skomentował to w następujący sposób: