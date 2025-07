Twórcy Rematch tłumaczą się fanom oczekującym więcej Sifu: "Sifu nigdy nie miało być naszą definicją jako twórców."

Według Tarno, trailer z dopiskiem “od twórców Sifu” był zbyt chłodnym otwarciem i sugerował sequel, na co gracze zareagowali nadmiernym entuzjazmem. Samo studio jednak nie planowało zamykać się tylko w jednej formule:

Sifu nigdy nie miało być naszą definicją jako twórców. Zrobiliśmy półtora roku wsparcia po premierze, przygotowaliśmy dodatkową zawartość i mieliśmy poczucie, że daliśmy z siebie wszystko. Na razie lepiej pozwolić tej grze odpocząć. Ostatnia aktualizacja do Sifu ukazała się we wrześniu 2023 roku.

Twórcy podkreślają, że nie chcą tworzyć wciąż tej samej gry czy trzymać się jednego gatunku:

Nie każdy deweloper ma szansę robić dokładnie to, na co ma ochotę, a my mamy ten przywilej. Gracze i media dostrzegli, że choć Rematch to coś nowego, nadal jest to trzecioosobowa gra akcji. Tak jak nasze poprzednie tytuły, jest osadzona w fizycznym, wiarygodnym świecie, gdzie liczy się ruch, ciało, dynamika.