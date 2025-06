Rematch rozbił bank. Piłkarska gra przyciągnęła imponującą liczbę graczy w zaledwie 24 godziny od premiery

Jak przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych, Rematch zgromadził milion unikalnych graczy na wszystkich dostępnych platformach w ciągu zaledwie 24 godzin od debiutu. Gra zadebiutowała na konsolach Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz na PC.

Milion unikalnych graczy w 24 godziny. To niesamowite widzieć, jak wielu z Was wskoczyło do Rematch już pierwszego dnia. Cały zespół jest ogromnie wdzięczny! I już pracuje nad poprawkami i ulepszeniami gry. – czytamy w mediach społecznościowych.