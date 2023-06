Twórcy Redfall mieli nadzieję, że Microsoft uśmierci lub zmieni ich projekt

Rozwój Redfall był obarczony wieloma problemami - od braku personelu po niejasny kierunek kreatywny. Doszło do tego, że niektórzy pracownicy podobno mieli nadzieję, że umowa Microsoftu dotycząca zakupu ZeniMax Media albo całkowicie zabije projekt, albo przekształci go w grę dla jednego gracza , która bardziej przypomina produkcje, z których znane jest studio.

Teraz już wiemy, że tak się nie stało. Microsoft postanowił podejść do tej premiery bezobsługowo, a jedyną rzeczą, jaką zrobił, było skasowanie wersji na PlayStation 5. Wygląda na to, że problemy były obecne na długo przed wejściem do gry Microsoftu. Bloomberg donosi, że Redfall powstało w czasie, gdy ZeniMax zachęcał studia do pracy w modelu „gry jako usługa”. Ponieważ Prey nie spełniło oczekiwań jako priorytet roczny, szefowie Arkane najwyraźniej chcieli spróbować czegoś o szerszym zasięgu.

Twórcy Redfall mieli nadzieję na zmiany w Redfall. Liczyli, że przejęcie przez Microsoft odmieni grę

Oprócz poczucia niepewności i zmieniających się celów, Arkane musiało też zmierzyć się z poważnymi niedoborami kadrowymi w zespole. Jak wskazuje Bloomberg, tylko około 30% programistów, którzy pracowali nad Prey, było nadal w Arkane, gdy zakończyły się prace nad Redfall. Jakość pracy odbiła się na końcowym produkcie. Recenzenci na całym świecie podkreślają, że Redfall wygląda na nieprzemyślaną, niedokończoną i mocno rozczarowującą produkcję.