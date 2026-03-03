Battlefield 6 świętuje udany start 2. sezonu – nadchodzą testy trybu Solo i wielki powrót Golmud Railway

REDSEC również doczekał się uwagi deweloperów.

Deweloperzy z Battlefield Studios podzielili się nowym raportem ze stanu prac nad najnowszą odsłoną serii. Po udanej premierze 2. sezonu, twórcy skupiają się na analizie opinii społeczności oraz testowaniu nadchodzących nowości, które mają znacząco odmienić oblicze sieciowych starć. Battlefield 6 – twórcy obserwują odbiór sezonu 2 Zespół deweloperski potwierdził, że bacznie przygląda się odbiorowi nowej mapy Contaminated. Gracze chwalą przede wszystkim różnorodność piaskownicy (sandbox), liczne ścieżki do flankowania oraz zwiększoną przestrzeń powietrzną, która daje pilotom większą swobodę manewru.

W Battlefield Labs trwają obecnie testy mapy Golmud Railway. Twórcy opisują ją jako jedną ze swoich najbardziej ambitnych kreacji na wielką skalę, kładąc nacisk na głębię walki pojazdów. To jednak nie koniec, gdyż kolejna duża aktualizacja o kryptonimie Nightfall wprowadzi wiele nowości, w tym noktowizję – gracze otrzymają gogle noktowizyjne, które będą niezbędne na nowej, spowitej mrokiem mapie. Dodatkowo system progresji zostanie uproszczony, a zdobywanie mistrzostwa broni (Weapon Mastery) ma być odczuwalnie szybsze, a system oznaczania wrogów (ping) zostanie przebudowany, aby zredukować szum wizualny podczas intensywnych starć.

GramTV przedstawia:

Fani darmowego modułu Battle Royale, REDSEC, również mają na co czekać. Już 6 marca w sekcji Battlefield Labs ruszą publiczne testy trybu Solos, które potrwają do 9 marca. To kluczowy sprawdzian dla balansu rozgrywki jednoosobowej, w której wyłączone zostaną reanimacje oraz wieże odrodzeń. Usłyszeliśmy także, że w Podziemiach Fortu Lyndon pojawi się nowa arena walki, oznaczona zielonym dymem przy wejściach. W ramach zachęty, przez ograniczony czas będzie można tam znaleźć łupy najwyższego poziomu. W dalszej części sezonu do gry trafią nowe pakiety wsparcia, w tym Armor Drop oraz Ammo Drop, dostarczające zapasowe płyty pancerne i amunicję bezpośrednio na pole bitwy. Premiera drugiego sezonu Battlefield 6 miała miejsce 17 lutego. Battlefield 6 - recenzja gry, która będzie rządziła na serwerach długi czas!

Muzyczne hity w Battlefield 6. Drugi sezon wzbogacił grę o utwory Slipknot, Papa Roach, Limp Bizkit i The Offspring