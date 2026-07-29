Fan nie chce dłużej czekać na The Elder Scrolls 6. Tworzy własne RPG inspirowane Daggerfallem

Od miesięcy widzimy wpisy z postępami.

Na The Elder Scrolls 6 gracze czekają już od wielu lat, a choć Bethesda zapewnia, że produkcja postępuje zgodnie z planem, konkretna data premiery nadal pozostaje nieznana. Jeden z fanów serii postanowił więc wziąć sprawy w swoje ręce i rozpoczął pracę nad własnym RPG inspirowanym klasycznymi odsłonami cyklu. Projekt nosi nazwę The Indie Scrolls. "Tworzę własnego TES-a" Autor projektu od marca regularnie dokumentuje postępy prac w mediach społecznościowych. Pierwszy wpis opublikował z hasłem "Dzień 1 tworzenia własnego TES-a, dopóki nie wyjdzie TES 6." Obecnie projekt osiągnął już 116. dzień produkcji. Gra powstaje w Unreal Engine 5. Celem twórcy nie jest stworzenie kopii The Elder Scrolls, lecz gry inspirowanej klasyczymi odsłonami serii. Jak sam wyjaśnia:

Celem jest stworzenie współczesnego TES-a pod względem systemów i mechanik, ale z oldschoolową grafiką. Zaprezentowane materiały pokazują m.in. testy walki z użyciem magii oraz pierwszych przeciwników i postacie niezależne. Wczytywanie ramki mediów. Choć projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju, twórca pochwalił się już kilkoma oryginalnymi przeciwnikami. Wśród nich znalazły się uzbrojona w złoty trójząb syrena, gladiator przypominający humanoidalnego psa, walczący biczem, a nawet opancerzony szkielet, który po pokonaniu rozpada się na stertę kości. Autor zapowiada również, że w fabule pojawią się cesarzowa, potężny zły mag oraz... podróże w czasie, choć ten ostatni element nie jest jeszcze przesądzony.

GramTV przedstawia:

Za The Indie Scrolls odpowiada obecnie jeden deweloper. Jak przyznaje, nie posiada jeszcze szczegółowego harmonogramu prac i skupia się przede wszystkim na przygotowaniu podstawowych systemów rozgrywki oraz projektowaniu postaci. Na razie nie wiadomo, kiedy gra mogłaby zostać udostępniona graczom. Już teraz jednak projekt przyciąga uwagę fanów serii The Elder Scrolls, którzy z niecierpliwością wyczekują zarówno kolejnych materiałów z The Indie Scrolls, jak i oficjalnych informacji na temat The Elder Scrolls 6. Bethesda wreszcie mówi o The Elder Scrolls 6. Następca Skyrima jest głównym priorytetem