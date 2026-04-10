Twórcy niespodziewanego hitu przejmują Metal Gear Solid. Co na to Hideo Kojima?

Hollywood dalej szaleje na punkcie gier

Hollywood nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o adaptacje gier wideo. Tym razem padło na jedną z najbardziej kultowych marek w historii – Metal Gear Solid. Za kamerą staną duet reżyserów, którzy jeszcze niedawno byli niemal anonimowi, a dziś są rozchwytywani przez największe studia. Metal Gear Solid – kultowa gra stanie się filmem Mowa o duecie Zach Lipovsky i Adam B. Stein, którzy odpowiadają za ubiegłoroczne Oszukać przeznaczanie: Więzy krwi. Ich film okazał się sporym sukcesem – przy budżecie około 50 milionów dolarów zarobił ponad 300 milionów na całym świecie. To wystarczyło, by Hollywood błyskawicznie się nimi zainteresowało.

Według najnowszych informacji to właśnie oni wyreżyserują filmową adaptację Metal Gear Solid dla Sony. Produkcja ma przenieść na ekran historię legendarnego agenta Solid Snake’a, który infiltruje pilnie strzeżone obiekty wojskowe, mierzy się z zagrożeniem nuklearnym i odkrywa globalne spiski. To opowieść, która od lat uchodzi za jedną z najbardziej filmowych w świecie gier.

Za marką stoi Hideo Kojima, którego wizja od zawsze była silnie inspirowana kinem. Nic więc dziwnego, że Hollywood od lat próbuje przenieść tę serię na duży ekran – choć dotąd bez większych efektów. Teraz projekt zdaje się w końcu nabierać realnych kształtów. To kolejny dowód na to, że branża filmowa coraz mocniej inwestuje w adaptacje gier. Sukcesy takich produkcji jak Super Mario Galaxy Film, Sonic czy Minecraft pokazują, że to kierunek, który naprawdę się opłaca. Niedawno informowaliśmy też o starcie prac nad filmowym Elden Ring od Alexa Garlanda od studia A24. Co ciekawe, Lipovsky i Stein mają obecnie napięty grafik. Oprócz Metal Gear Solid pracują nad kilkoma innymi projektami, w tym widowiskiem science fiction The Earthling czy kolejnymi produkcjami dla dużych studiów. Są także zaangażowani w scenariusz do Gremlinów 3. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie ruszą zdjęcia do filmowego Metal Gear Solid. Ale na pewno będzie o tym głośno.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










