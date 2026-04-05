Ruszają zdjęcia do Elden Ring. To może być największe fantasy ostatnich lat

Alex Garland bierze na warsztat hit FromSoftware.

Wygląda na to, że filmowa adaptacja Elden Ring w końcu nabiera realnych kształtów. Według najnowszych informacji już w najbliższych dniach mają ruszyć zdjęcia do produkcji przygotowywanej przez studio A24. Na planie trwają już przygotowania, a budowa scenografii jest w toku. Ruszają zdjęcia do filmowego Elden Ring Za projekt odpowiada Alex Garland, twórca takich filmów jak Ex Machina czy Anihilacja, a ostatnio za film Wojna. Co ciekawe, to właśnie Garland był inicjatorem całego przedsięwzięcia – sam zgłosił się do FromSoftware i Bandai Namco z pomysłem na adaptację, przygotowując rozbudowany scenariusz oraz materiały wizualne. Czyżby był fanem gry?

Reżyser miał nawet udać się do Japonii, by osobiście przedstawić swoją wizję Hidetace Miyazakiemu, który ostatecznie dał projektowi zielone światło. To rzadki przypadek, gdy wysokobudżetowa adaptacja gry powstaje z inicjatywy twórcy, a nie jako czysto biznesowa decyzja studia. Nie bez znaczenia jest też skala przedsięwzięcia. Już teraz mówi się, że Elden Ring może być najdroższym filmem w historii A24. Trudno się dziwić – świat przedstawiony w grze, współtworzonej przez George’a R.R. Martina, pełen jest potężnych lokacji, groteskowych potworów i epickich starć, które będą wymagały ogromnych nakładów na efekty specjalne.

W obsadzie mają znaleźć się m.in. Kit Connor, Ben Whishaw oraz Cailee Spaeny, którzy wcielą się w główne role. Na ten moment szczegóły fabuły nie są znane, ale można zakładać, że historia skupi się na Tarnished – wygnańcach próbujących odbudować tytułowy Pierścień i zdobyć władzę w świecie Lands Between. Warto przypomnieć, że Elden Ring zadebiutowało w 2022 roku i szybko stało się jednym z największych hitów branży, sprzedając ponad 30 milionów egzemplarzy i zdobywając tytuł Gry Roku. Adaptacja filmowa od początku wydawała się ambitnym wyzwaniem, ale zaangażowanie Garlanda może okazać się kluczowe. Co istotne, reżyser podchodzi do projektu jak do osobistej pasji, a nie tylko kolejnej wysokobudżetowej produkcji. W czasach, gdy wiele adaptacji gier powstaje głównie z myślą o zysku, Elden Ring może być czymś więcej – próbą przeniesienia unikalnego klimatu gry na język kina.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










