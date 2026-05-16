Znowu zadzieje się Magia. Kultowy twórca horrorów przejmuje remake klasycznego filmu grozy

Już wcześniej informowaliśmy o tym, że Hollywood szykuje nową wersję filmu Magia — psychologicznego horroru, w którym główną rolę zagrał Anthony Hopkins. Teraz projekt nabrał jeszcze większego rozpędu. Remake’em oficjalnie zainteresował się Sam Raimi, który przejmuje kontrolę nad filmem i stanie za kamerą produkcji przygotowywanej przez Lionsgate.
Zapomniany horror pt. Magia dostanie nową wersję
Najwyraźniej ogromny wpływ miał na to dobry odbiór filmu Pomocy — nowego thrillera reżysera, który niedawno trafił na Disney+ i spotkał się z bardzo pozytywnymi reakcjami widzów oraz krytyków. To właśnie sukces Pomocy miał przypieczętować status nowej Magii. Raimi najwyraźniej ponownie złapał ochotę na pełnoprawne kino grozy.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!