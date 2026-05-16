Znowu zadzieje się Magia. Kultowy twórca horrorów przejmuje remake klasycznego filmu grozy

Jakub Piwoński
2026/05/16 15:30
Sam Raimi przejmuje nową wersję kultowego horroru. Pomógł mu sukces hitu dostępnego na Disney+.

Już wcześniej informowaliśmy o tym, że Hollywood szykuje nową wersję filmu Magia — psychologicznego horroru, w którym główną rolę zagrał Anthony Hopkins. Teraz projekt nabrał jeszcze większego rozpędu. Remake’em oficjalnie zainteresował się Sam Raimi, który przejmuje kontrolę nad filmem i stanie za kamerą produkcji przygotowywanej przez Lionsgate.

Najwyraźniej ogromny wpływ miał na to dobry odbiór filmu Pomocy — nowego thrillera reżysera, który niedawno trafił na Disney+ i spotkał się z bardzo pozytywnymi reakcjami widzów oraz krytyków. To właśnie sukces Pomocy miał przypieczętować status nowej Magii. Raimi najwyraźniej ponownie złapał ochotę na pełnoprawne kino grozy.

Oryginalna Magia z 1978 roku opowiadała historię brzuchomówcy, którego życie zaczyna rozpadać się na kawałki pod wpływem przerażającej kukły. Film balansował między thrillerem psychologicznym a horrorem i do dziś uchodzi za jedną z bardziej niepokojących ról w karierze Hopkinsa. Nową wersję napiszą Mark Swift i Damian Shannon — duet odpowiedzialny również za Pomocy.

Dla Raimiego będzie to kolejny powrót do gatunku, który uczynił go legendą kina grozy. Choć przez ostatnie lata reżyser zajmował się głównie wysokobudżetowymi projektami pokroju Doktor Strange w multiwersum obłędu czy Oz Wielki i Potężny, fani najlepiej pamiętają go dzięki takim filmom jak Martwe zło, Armia ciemności czy Wrota do piekieł. I właśnie dlatego nowa Magia może być projektem, na który fani horrorów naprawdę powinni zwrócić uwagę.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/5/15/sam-raimi-to-direct-magic-remake-at-lionsgate-reuniting-with-send-help-writers

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




