Znowu zadzieje się Magia. Kultowy twórca horrorów przejmuje remake klasycznego filmu grozy

Już wcześniej informowaliśmy o tym, że Hollywood szykuje nową wersję filmu Magia — psychologicznego horroru, w którym główną rolę zagrał Anthony Hopkins. Teraz projekt nabrał jeszcze większego rozpędu. Remake’em oficjalnie zainteresował się Sam Raimi, który przejmuje kontrolę nad filmem i stanie za kamerą produkcji przygotowywanej przez Lionsgate.

Najwyraźniej ogromny wpływ miał na to dobry odbiór filmu Pomocy — nowego thrillera reżysera, który niedawno trafił na Disney+ i spotkał się z bardzo pozytywnymi reakcjami widzów oraz krytyków. To właśnie sukces Pomocy miał przypieczętować status nowej Magii. Raimi najwyraźniej ponownie złapał ochotę na pełnoprawne kino grozy.