Powstaje nowy film w uniwersum Fallouta. Mamy teaser trailer Siege of New Vegas

Maciej Petryszyn
2026/05/25 20:00
W 2024 roku marka Fallout doczekała się własnego serialu od Amazona. Serialu bardzo dobrze przyjętego, który już w tym roku otrzyma 3. sezon.

Ale nie samym serialem człowiek żyje. To znaczy, już niedługo nie będzie musiał, bo powstaje zupełnie inny obraz ulokowany w tym samym uniwersum.

Fallout: Siege of New Vegas
Mowa tutaj o Fallout: Siege of New Vegas. W tym wypadku projekt ten nie jest w żaden sposób powiązany z Bethesdą, bo to fanowska animacja, która powstaje na silniku Unreal Engine 5. Jej akcja toczyć się ma po zakończeniu Fallout: New Vegas – a konkretnie w przypadku niekanonicznego scenariusza, gdy opowiemy się za Republiką Nowej Kalifornii. Autorami opowiadanej historii, skupionej na inwazji Bractwa Stali na tereny kontrolowane przez RNK, są jednak w całości fani serii. Sam film otrzymał trwający nieco ponad minutę teaser trailer, który daje nam pogląd na to, czego możemy się spodziewać. A spodziewać się możemy np. pancerza wspomaganego podobnego do tego z Fallouta 4.

Dlaczego akurat pancerz z F4, skoro film ma być związany z F:NV? Tak tę kwestię komentuje autor obrazu, DINZHI:

Bo są ku*ewsko fajne, więc dlaczego by nie, poza tym dają dużo frajdy przy animowaniu. Zresztą oryginalny koncept pancerza wspomaganego od samego początku zakładał, że mają być one masywne, ogromne i być w zasadzie chodzącymi czołgami.

Co ciekawe, dla samego DINZHIEGO to nie pierwszy “długometrażowy” film ulokowany w legendarnym postapokaliptycznym uniwersum. Już pół roku temu na YouTube trafiła blisko godzinna animacja pod tytułem Fallout: Invasion of New Vegas. W momencie pisania tego tekstu obejrzano ją już 1,2 miliona razy. Tymczasem omawiane tutaj Siege of New Vegas będzie bezpośrednią kontynuacją tej opowieści. Nie wiadomo jednak, kiedy konkretnie nowy film trafi w nasze ręce. Wspomniany teaser trailer mówi jedynie, iż obraz “nadejdzie wkrótce”, aczkolwiek nie pada tutaj żaden konkretny termin.

Teaser Fallout: Siege of New Vegas:

Film Fallout: Invasion of New Vegas:

Źródło:https://insider-gaming.com/fallout-siege-of-new-vegas-trailer-reveal/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

