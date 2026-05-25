Powstaje nowy film w uniwersum Fallouta. Mamy teaser trailer Siege of New Vegas

W 2024 roku marka Fallout doczekała się własnego serialu od Amazona. Serialu bardzo dobrze przyjętego, który już w tym roku otrzyma 3. sezon.

Ale nie samym serialem człowiek żyje. To znaczy, już niedługo nie będzie musiał, bo powstaje zupełnie inny obraz ulokowany w tym samym uniwersum.

Fallout: Siege of New Vegas otrzymało teaser trailer

Mowa tutaj o Fallout: Siege of New Vegas. W tym wypadku projekt ten nie jest w żaden sposób powiązany z Bethesdą, bo to fanowska animacja, która powstaje na silniku Unreal Engine 5. Jej akcja toczyć się ma po zakończeniu Fallout: New Vegas – a konkretnie w przypadku niekanonicznego scenariusza, gdy opowiemy się za Republiką Nowej Kalifornii. Autorami opowiadanej historii, skupionej na inwazji Bractwa Stali na tereny kontrolowane przez RNK, są jednak w całości fani serii. Sam film otrzymał trwający nieco ponad minutę teaser trailer, który daje nam pogląd na to, czego możemy się spodziewać. A spodziewać się możemy np. pancerza wspomaganego podobnego do tego z Fallouta 4.