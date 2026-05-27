Channing Tatum na planie filmu Isle of Man. To najniebezpieczniejsze wyścigi motocyklowe na świecie

Hollywoodzka gwiazda Channing Tatum pojawiła się na słynnym wyścigu Isle of Man TT, gdzie rozpoczęły się zdjęcia do nowego filmu zatytułowanego “Isle of Man”.

Isle of Man to produkcja, która ma być pierwszym hollywoodzkim filmem fabularnym poświęconym legendarnemu wydarzeniu motocyklowemu rozgrywanemu na Wyspie Man. Aktor znany między innymi z filmów Step Up oraz 21 Jump Street został zauważony podczas kręcenia scen w pełnym motocyklowym kombinezonie. Kamery filmowały ujęcia bezpośrednio podczas trwających zawodów TT, co ma nadać produkcji wyjątkową autentyczność i oddać prawdziwą atmosferę jednego z najbardziej niebezpiecznych oraz prestiżowych wyścigów drogowych świata. Ruszyły zdjęcia do filmu Isle of Man W projekt zaangażowany jest również Brad Pitt, który pełni rolę producenta filmu. To kolejny motoryzacyjny projekt związany z hollywoodzkim gwiazdorem po jego nadchodzącym filmie osadzonym w świecie Formuły 1. O produkcji wypowiedziała się także legenda TT, John McGuinness. Brytyjski motocyklista zdradził w rozmowie z ITV Granada, że miał okazję rozmawiać z Channingiem Tatumem podczas wydarzenia:

Rozmawiam czasami z Channingiem i trochę sobie gawędzimy. On po prostu to uwielbia – uwielbia motocykle. Uważam, że to fantastyczne. To wielka produkcja, wielkie hollywoodzkie przedsięwzięcie. Znam kilku ludzi zaangażowanych w ten projekt i mam nadzieję, że okaże się sukcesem. Film ma nie tylko opowiedzieć historię samego Isle of Man TT, ale również wypromować Wyspę Man na całym świecie. Paul Phillips, szef motorsportu w Departamencie Przedsiębiorczości Wyspy Man, podkreślił w kwietniu, że realizacja zdjęć podczas prawdziwego wydarzenia ma ogromne znaczenie dla autentyczności produkcji: TT ma niezwykłą historię do opowiedzenia, a tym, co czyni ten projekt tak autentycznym, jest rozpoczęcie zdjęć bezpośrednio podczas wydarzenia. Filmowcy uchwycą prawdziwe otoczenie, prawdziwą atmosferę i wyjątkowe tło, jakie oferuje Wyspa Man.

Phillips dodał również, że zasięg takiej produkcji wykracza daleko poza środowisko motorsportu i może otworzyć zupełnie nowe możliwości promocyjne zarówno dla samego wyścigu TT, jak i całej wyspy. Na temat projektu wypowiedziała się także Sarah Maltby, polityk odpowiedzialna za motorsport i turystykę na Wyspie Man. Jej zdaniem rozpoczęcie zdjęć podczas tegorocznej edycji TT to ważny moment nie tylko dla samego wydarzenia, ale dla całego regionu: To kolejny krok w kierunku pokazania historii TT globalnej publiczności i zaprezentowania samej wyspy milionom ludzi na całym świecie. TT od zawsze było jednym z największych skarbów Wyspy Man, wydarzeniem światowej klasy o wyjątkowej tożsamości i międzynarodowym charakterze. Produkcje tej skali mogą przynieść długofalowe korzyści, zwiększając rozpoznawalność regionu i zachęcając nowych turystów do odwiedzenia Wyspy Man. Na ten moment nie ujawniono jeszcze daty premiery filmu Isle of Man ani szczegółów dotyczących fabuły. Możemy się za to spodziewać, że produkcja ma być jednym z największych filmowych projektów związanych z motocyklowym motorsportem w historii Hollywood. Poniżej możecie zobaczyć materiał “amadeusiom”, który uchwycił wiele momentów z popularnym aktorem z wyścigu/planu filmowego: