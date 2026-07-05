Oczekiwany film fantasy z wielkimi problemami. Autorka książki odwraca się od produkcji

Pisarka nie chce mieć nic wspólnego z tym projektem.

Ekranizacja bestsellerowej powieści Children of Blood and Bone ma poważne problemy. Film w reżyserii Giny Prince-Bythewood ma trafić do kin 15 stycznia 2027 roku, jednak wokół produkcji pojawiły się właśnie poważne wątpliwości. Największe z nich dotyczą stanowiska Tomi Adeyemi, autorki literackiego pierwowzoru, współscenarzystki oraz producentki wykonawczej filmu. Children of Blood and Bone – pisarka odcina się od filmowej adaptacji Adeyemi postanowiła publicznie zdystansować się od adaptacji własnej książki. Pisarka opublikowała na TikToku wpisy, w których dała jasno do zrozumienia, że nie zamierza promować projektu. Co więcej, autorka przyznała, że nie widziała gotowego filmu i nie planuje tego robić.

Jest powód, dla którego nie będę publikować niczego na temat adaptacji mojej pracy. […] I na koniec, ponieważ ktoś zapytał – nie widziałam filmu i nie zamierzam go oglądać. Było to bolesne, powstrzymywanie tego przed wami wszystkimi. I przepraszam, jeśli ktokolwiek z was pomyślał, że mi nie zależy. Zawsze będzie mi zależeć na NAS. Bardziej niż na jakimkolwiek blasku. Na ten moment nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do tak stanowczej reakcji pisarki. Najbardziej prawdopodobnym tropem wydają się zmiany wprowadzone względem książkowego oryginału, choć nie zostało to oficjalnie potwierdzone. Dodatkowe pytania budzą doniesienia o dokrętkach, które miały odbyć się w tym roku. W przypadku dużych hollywoodzkich produkcji nie musi to automatycznie oznaczać problemów, ale w połączeniu z wypowiedzią Adeyemi cała sytuacja wygląda coraz bardziej niepokojąco. Pierwszy materiał z Children of Blood and Bone pokazano w kwietniu podczas CinemaConu w Las Vegas, gdzie Paramount prezentował swoje nadchodzące premiery. Entertainment Weekly opisywało wtedy, że zwiastun wprowadzał widzów do fantastycznego królestwa Orïsha, przedstawiał Zélie Adebolę oraz konflikt z monarchią, która odebrała jej ludowi magię. Produkcja otrzymała również oficjalną datę premiery.

GramTV przedstawia:

Sama styczniowa data premiery również zwróciła uwagę. Ten okres bywa traktowany przez studia jako mniej prestiżowe okno dystrybucyjne, choć oczywiście nie przesądza to jeszcze o jakości filmu. W tym przypadku trudno jednak ignorować fakt, że projekt, który miał być początkiem dużej ekranowej serii fantasy, już teraz mierzy się z problemami. Children of Blood and Bone opowiada historię młodej bohaterki, która rusza w niebezpieczną podróż, aby przywrócić magię brutalnie odebraną jej ludowi. Literacki pierwowzór Tomi Adeyemi ukazał się w 2018 roku i szybko stał się jednym z głośniejszych tytułów młodzieżowej fantasy inspirowanej kulturą Afryki Zachodniej. Filmowa wersja ma przedstawić Zélie Adebolę, jej brata Tzaina, księżniczkę Amari oraz księcia Inana, którego lojalność wobec rodziny zostaje wystawiona na próbę. W filmie występują: Thuso Mbedu, Amandla Stenberg, Damson Idris, Tosin Cole, Viola Davis, Lashana Lynch, Cynthia Erivo, Idris Elba, Chiwetel Ejiofor oraz Regina King. Za kamerą stoi Gina Prince-Bythewood, twórczyni znana między innymi z Królowa wojownik, The Old Guard, Love & Basketball oraz Sekretnego życia pszczół. Reżyserka przygotowała scenariusz wraz z Tomi Adeyemi. Paramount Pictures nie odniósł się jeszcze do wypowiedzi autorki. Jeżeli Adeyemi rzeczywiście nie chce być kojarzona z adaptacją własnej powieści, może to być poważny cios dla kampanii promocyjnej. Szczególnie że Children of Blood and Bone jest marką opartą na silnej więzi z czytelnikami, którzy od lat czekają na ekranową wersję Orïshy.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.