55 tysięcy zwrotów na Steamie. Gracze chwalili grę, a potem ją oddawali

Moment, w którym kupimy grę na Steamie, nie oznacza, że jesteśmy na nią bezpowrotnie skazani. Istnieje wszak polityka zwrotów.

Dyskusję na ten temat wznieciła sytuacja małej niezależnej gry Paddle Paddle Paddle. Produkcja stworzona przez Zoroartsa i wydana przez Assemble Entertainment nastawiona jest na kooperacyjne sterowanie łodzią – każdym wiosłem odwrotnie. Przy tym posiada ona raczej prostą, względnie stylizowaną grafikę oraz nie jest przesadnie rozbudowana. Cena na poziomie 13,99 zł nie wzięła się przecież znikąd. Tak czy inaczej, rzeczony Zoroarts zaalarmował w mediach społecznościowych, iż jego gra zebrała bardzo pozytywne recenzje, a mimo to została zwrócona ponad 55 tysięcy razy .

Dla jednych to błogosławieństwo. Dla drugich, jak się okazuje, pole do nadużyć .

Co więcej, twórca ogłosił, że wiele z tych zwrotów pochodził od osób, które wcześniej dały tytułowi ocenę pozytywną:

To nie powinno być możliwe @Steam Byłoby super, gdybyście w końcu zrobili coś ze swoją polityką zwrotów... Mam dziesiątki takich recenzji i 21% wskaźnik zwrotów, mimo że recenzje są w 90% bardzo pozytywne... To ponad 55 000 zwrotów, tak przy okazji...

Przypomnijmy, że polityka zwrotów na Steamie jest precyzyjnie określona przez Valve. Nawet po zakupie i uruchomieniu danej gry nadal mamy prawo, by z niej zrezygnować, zwrócić i odzyskać swoje pieniądze. Warunki są jednak dwa – od nabycia nie mogą minąć więcej niż 2 tygodnie, a my sami nie możemy przebywać w produkcji dłużej niż przez 2 godziny. W praktyce oznacza to, że jeżeli mamy do czynienia z małym tytułem niezależnym, to możemy go nawet ukończyć, a potem oddać jak gdyby nigdy nic. Czy to legalne? Z punktu widzenia regulaminu tak. Czy etyczne? To już sprawa dyskusyjna.

Wróćmy jednak do Zoroartsa, na którego początkowo spadła fala krytyki, zdobył się on więc na kolejny wpis: