Twórcy Life is Strange zamierzają wydać 8 gier w dwa lata. Nadchodzi Vampyr 2?

Wygląda na to, że mamy dobre wieści dla wszystkich miłośników produkcji studia Don’t Nod (funkcjonującego wcześniej jako Dontond Entertainment). Zespół znany m.in. z takich tytułów jak Life is Strange, Vampyr czy też Remember Me opublikował raport finansowy podsumowujący pierwszą połowę bieżącego roku, w którym ujawniono również plany deweloperów na kilka najbliższych lat. Z udostępnionego dokumentu dowiadujemy się, że francuska firma zamierza wydać aż 8 gier w zaledwie dwa lata.

Ambitne plany studia Don’t Nod na najbliższe lata

Wspomniane produkcje mają zadebiutować w latach 2023 – 2025. Zgodnie z przekazanymi informacjami pięć z nich będzie samodzielnymi projektami studia. Dwa tytuły rozwijane są natomiast przez zewnętrzne ekipy, a ostatnia z gier powstaje przy współpracy z firmą Focus Entertainment. Niestety studio Don’t Nod nie podzieliło się żadnymi dodatkowymi szczegółami na temat poszczególnych projektów.



Jeden z branżowych analityków przewiduje, że deweloperzy mogą pracować nad kontynuacją wydanego w 2018 roku Vampyr lub inną grą w tym uniwersum. Pierwowzór zebrał bowiem niezłe recenzje i może pochwalić się dobrymi wynikami sprzedaży, dlatego sequel wydaje się całkiem prawdopodobny. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak cierpliwie czekać na kolejne informacje od deweloperów ze studia Don’t Nod.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnią produkcją wspomnianego zespołu jest wydane pod koniec 2020 roku Twin Mirror. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Warto także wspomnieć, że w tym samym roku do sprzedaży trafiło również Tell Me Why. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat drugiej z wymienionych produkcji, to zapraszamy do lektury: Recenzja gry Tell Me Why – emocjonalny rollercoaster, tylko trochę wolny.