Nintendo nie planuje podnosić ceny Switcha 2 pomimo rosnących kosztów podzespołów. Prezes firmy przedstawił strategię rozwoju

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/07 19:30
Prezes Nintendo potwierdził, że firma nie planuje podnosić cen konsoli pomimo wyższych kosztów produkcji.

Nintendo nie zamierza podnosić ceny konsoli Nintendo Switch 2, pomimo wzrostu kosztów produkcji. Tę informację przekazał sam prezes firmy Shuntaro Furukawa podczas prezentacji ostatniego raportu finansowego. Firma chce utrzymać obecny poziom rentowności sprzętu, a ewentualne zmiany cen mogą nastąpić jedynie w przypadku poważnych czynników zewnętrznych, takich jak zmiany w taryfach celnych.

Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2

Cena Nintendo Switch 2 nie powinna wzrosnąć bez wyraźnego powodu

Taka decyzja nieco odróżnia Nintendo od konkurencji. Zarówno Sony, jak i Microsoft podnieśli ceny swoich konsol w USA w związku z obowiązującymi tam cłami importowymi. Furukawa zaznaczył, że Nintendo analizuje sposoby ograniczenia kosztów w produkcji Switcha 2, co pozwoli zrównoważyć drożejące komponenty. Furukawa powiedział:

Utrzymamy obecny poziom rentowności sprzętu, chyba że wystąpią znaczące zmiany czynników zewnętrznych, jak choćby zmiana stawek celnych lub inne nieoczekiwane wydarzenia. Jesteśmy świadomi wzrostu kosztów materiałów, ale jednocześnie spodziewamy się możliwości redukcji kosztów produkcji Switcha 2 dzięki efektowi skali.

Prezes dodał również, że firma nie przewiduje dużego wpływu rosnących kosztów materiałów na zyski i będzie kontynuować działania, aby utrzymać stabilny poziom marży. Furukawa skomentował także strategię sprzedażową Switcha 2. Na początkowym etapie premierę konsoli mają napędzać przede wszystkim dotychczasowi użytkownicy Switcha, zanim Nintendo zacznie intensywnie poszerzać bazę odbiorców:

Na początku spodziewamy się, że to głównie obecni właściciele Nintendo Switch zakupią Nintendo Switch 2. Jednocześnie będziemy pracować nad zwiększeniem zasięgu konsoli poprzez nowe tytuły oraz działania marketingowe.

GramTV przedstawia:

W sesji Q&A głos zabrał również Shigeru Miyamoto, odnosząc się do niesłabnącej popularności serii Mario Kart, która w ostatnich latach sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek. Zapytany, czy możliwa jest premiera gry na Switchu 2, która sprzeda się lepiej niż Mario Kart, odpowiedział:

W Nintendo można próbować wszystkiego. Ale nawet jeśli powstanie gra, która odniesie ogromny sukces, Mario Kart prawdopodobnie i tak będzie się świetnie sprzedawać. Możliwe więc, że nigdy nie zostanie przebity!

Nintendo Switch 2 pozostaje jednym z najbardziej wyczekiwanych urządzeń na rynku, a firma stara się zachować równowagę między kosztami produkcji a dostępnością cenową, co może być kluczowe dla sukcesu konsoli. Póki co strategia działa, bowiem nowa konsola Nintendo odnotowała fenomenalne wyniki sprzedaży.

Źródło:https://gamingbolt.com/nintendo-has-no-plans-to-raise-the-price-of-switch-2-despite-rise-in-component-costs

