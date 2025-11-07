Nintendo nie planuje podnosić ceny Switcha 2 pomimo rosnących kosztów podzespołów. Prezes firmy przedstawił strategię rozwoju

Nintendo nie zamierza podnosić ceny konsoli Nintendo Switch 2, pomimo wzrostu kosztów produkcji. Tę informację przekazał sam prezes firmy Shuntaro Furukawa podczas prezentacji ostatniego raportu finansowego. Firma chce utrzymać obecny poziom rentowności sprzętu, a ewentualne zmiany cen mogą nastąpić jedynie w przypadku poważnych czynników zewnętrznych, takich jak zmiany w taryfach celnych.

Cena Nintendo Switch 2 nie powinna wzrosnąć bez wyraźnego powodu

Taka decyzja nieco odróżnia Nintendo od konkurencji. Zarówno Sony, jak i Microsoft podnieśli ceny swoich konsol w USA w związku z obowiązującymi tam cłami importowymi. Furukawa zaznaczył, że Nintendo analizuje sposoby ograniczenia kosztów w produkcji Switcha 2, co pozwoli zrównoważyć drożejące komponenty. Furukawa powiedział: