Life Is Strange z własnym serialem. Amazon zekranizuje słynną grę przygodową

Historia przedstawi losy Max, studentki fotografii, która odkrywa zdolność cofania czasu, ratując życie swojej przyjaciółce Chloe. Wspólnie obie bohaterki podejmują próbę rozwiązania zagadki tajemniczego zaginięcia jednej z uczennic, a odkrywana przez nie prawda ujawnia mroczne oblicze Arcadia Bay. Ostatecznie przyjdzie im zmierzyć się z dramatycznym wyborem, który zaważy na całym ich życiu.

Amazon Prime Video oficjalnie zamówił aktorski serial oparty na popularnej serii gier Life is Strange. Produkcja, nad którą od lat krążyły jedynie plotki i wstępne zapowiedzi, wreszcie doczekała się zielonego światła. Za scenariusz i funkcję showrunnera odpowiada Charlie Covell, znany między innymi z czarnej komedii The End of the F***ing World. W projekt zaangażowane są także studia Square Enix, Story Kitchen i LuckyChap, a całość będzie realizowana przez Amazon MGM Studios.

To ogromny zaszczyt móc adaptować Life is Strange dla Amazon MGM Studios. Jestem wielką fanką tej gry i cieszę się, że mogę współpracować z niesamowitymi zespołami z Square Enix, Story Kitchen i LuckyChap. Nie mogę się doczekać, aż podzielę się historią Max i Chloe zarówno z dotychczasowymi fanami, jak i nową publicznością.

Story Kitchen zawsze wierzyło, że Life is Strange zasługuje na coś więcej niż tylko bycie grą. To ważny element współczesnej kultury. Po dziesięciu latach starań jesteśmy zaszczyceni, że możemy przenieść tę historię do Amazon MGM we współpracy z naszymi partnerami z Square Enix, utalentowaną showrunnerką i scenarzystką Charlie Covell oraz zespołem z LuckyChap. Razem ten wyjątkowy zespół jest gotowy pokazać Life is Strange światu w zupełnie nowej odsłonie.

Swoje stanowisko wyrazili także przedstawiciele LuckyChap:

Od lat jesteśmy ogromnymi fanami wizji twórczej Charlie Covell, dlatego współpraca przy adaptacji Life is Strange jest dla nas spełnieniem marzeń. Charlie to wyjątkowa osoba, która potrafi opiekować się tak cenionym uniwersum. Czujemy się niezwykle szczęśliwi, że stoi na czele adaptacji tak oryginalnej i kultowej gry.

Pierwsza część Life is Strange zadebiutowała w 2015 roku i szybko zdobyła uznanie recenzentów oraz graczy. Produkcja została wyróżniona licznymi nagrodami i w 2023 roku przekroczyła próg 20 milionów graczy. Na przestrzeni lat powstały kolejne tytuły, w tym prequel Before the Storm, spin-off The Awesome Adventures of Captain Spirit, pełnoprawne Life is Strange 2 oraz Life is Strange: True Colors. W 2024 roku powrócono do Max w grze Life is Strange: Double Exposure.

Serial Life is Strange dołącza do rosnącej listy adaptacji gier wideo przygotowywanych przez Amazon. Na platformie dostępny jest już Fallout, który doczeka się drugiego i trzeciego sezonu. W przygotowaniu są również seriale na podstawie God of War, Mass Effect, Wolfenstein oraz Warhammer 40,000.

Nick Pepper z Amazon MGM Studios podkreślił, że produkcja ma ogromny potencjał: