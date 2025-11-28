Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórca inZOI wyjaśnia plany na przyszłość. Oto funkcja, o jakiej marzyli gracze The Sims

Mikołaj Berlik
2025/11/28 12:00
Twórcy przedstawili aktualny plan rozwoju.

Wiadomość od reżysera gry Hyungjuna „Kjuna” Kima zdradza, w jakim kierunku rozwija się inZOI. Twórca potwierdził, że choć gracze liczą na realistyczne systemy znane z serii The Sims, priorytetem są obecnie fundamenty, które mają zapewnić stabilny rozwój projektu w przyszłym roku.

inZOI

inZOI – nad czym pracuje zespół i co trafi do gry?

Kim przyznał, że gracze oczekują rozbudowanych mechanik zarządzania — sklepami, firmami, finansami, podatkami czy dziedziczeniem. Twórcy planują wprowadzenie działek pod biznesy, które będzie można zabudować i prowadzić, ustalając pensje, godziny otwarcia czy zatrudniając rodzinę. Co ważne — firmy będzie można dziedziczyć nawet po śmierci właściciela.

Kolejnym dużym elementem ma być pełnoprawny system szkolny, który zrywa z koncepcją „króliczej nory”. Gracze zyskają dostęp do interaktywnej szkoły z lekcjami, egzaminami, aktywnościami i wydarzeniami, co jest wyraźną odpowiedzią na wieloletnie frustracje fanów symulatorów życia.

GramTV przedstawia:

Zespół pracuje również nad trybem multiplayer, rozwijanym m.in. na prośbę prezydenta Korei Południowej. Szczegóły dotyczące trybu mają pojawić się w ciągu dwóch tygodni. Potwierdzono też prace nad zróżnicowaniem NPC-ów, systemami pogodowymi, świętami i albumami zdjęć, choć część funkcji — jak święta — zaliczyła opóźnienie.

Twórcy udostępnili także nowy hotfix poprawiający stabilność i eliminujący m.in. nadmierny spam wiadomości oraz błędy dotyczące cechy Outlaw.

Kim zapowiada, że przyszły rok będzie kluczowy dla rozwoju inZOI. Zespół chce skupić się na fundamentach, zamiast ścigać się z najbardziej ambitnymi oczekiwaniami graczy.

Źródło:https://discord.com/channels/1162040845181124618/1441465036202709075

News
inZOI
PC
symulator
symulacja
symulator życia
aktualizacja
aktualizacja gry
Krafton
Krafted Games
Mikołaj Berlik
