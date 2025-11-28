Twórca inZOI wyjaśnia plany na przyszłość. Oto funkcja, o jakiej marzyli gracze The Sims

Wiadomość od reżysera gry Hyungjuna „Kjuna” Kima zdradza, w jakim kierunku rozwija się inZOI. Twórca potwierdził, że choć gracze liczą na realistyczne systemy znane z serii The Sims, priorytetem są obecnie fundamenty, które mają zapewnić stabilny rozwój projektu w przyszłym roku.

inZOI – nad czym pracuje zesp ó ł i co trafi do gry?

Kim przyznał, że gracze oczekują rozbudowanych mechanik zarządzania — sklepami, firmami, finansami, podatkami czy dziedziczeniem. Twórcy planują wprowadzenie działek pod biznesy, które będzie można zabudować i prowadzić, ustalając pensje, godziny otwarcia czy zatrudniając rodzinę. Co ważne — firmy będzie można dziedziczyć nawet po śmierci właściciela.