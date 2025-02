Lies of P: Overture na nowym zwiastunie. W grze dołączymy do postaci o imieniu Lea

Studio Neowiz właśnie podzieliło się nowym zwiastunem Lies of P: Overture - dodatku do popularnego RPG akcji z elementami soulslike. Pierwszy materiał został zaprezentowany podczas niedawnego pokazu State of Play, lecz tym razem poznaliśmy więcej informacji na temat historii, jaka zostanie nam przedstawiona.

Lies of P: Overture - kolejne szczegóły o DLC

W Lies of P: Overture, tak jak w oryginale, wcielimy się w marionetkę Gepetto. Wyruszymy w podróż wraz z Leą znaną jako Legendary Stalker, która poszukuje zemsty. Tak jak już wiedzieliśmy, naszym głównym zadaniem będzie zwiedzenie miasta Krat podczas trwania ostatnich dni - akcja dodatku ma miejsce przed wydarzeniami z podstawowej wersji gry. Nie jest to jedynie powrót do przeszłości, a nasze decyzje wpłyną na teraźniejszy świat oraz poznamy dzięki nim “ukryte prawdy”.