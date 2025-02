Lies of P: Overture pokaże ostatnie dni Krat. DLC do soulslike’a zmierza na rynek

Zapowiedziano dodatek do Lies of P.

Podczas wczorajszego State of Play pojawiło się sporo materiałów dotyczących nadchodzących gier. Otrzymaliśmy między innymi zapowiedź Saros od twórców Returnala czy nowy gameplay z Hell is Us . Miłośnicy Lies of P mogą natomiast spodziewać się DLC, które zabierze nas do ostatnich dni miasta Krat.

Lies of P: Overture – DLC do soulslike’a zadebiutuje latem

NEOWIZ zapowiedział Lies of P: Overture, prequel do ciepło przyjętej gry Lies of P. DLC zabierze graczy do Krat w jego ostatnich dniach, czyli przed masakrą wywołaną przez furię marionetek. Akcja osadzona w zimowej scenerii zaoferuje nowe lokacje pokryte śnieżnym płaszczem.

Na wspomnianym wyżej pokazie mieliśmy okazję rzucić okiem na dodatek. Materiał znajduje się na dole wiadomości.