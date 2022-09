Twórcy It Takes Two pracują nad nową produkcją!

Od premiery ciepło przyjętej gry kooperacyjnej It Takes Two minęło już trochę czasu. Fani tego tytułu – czy chociażby wcześniejszego projektu Hazelight, czyli A Way Out – zapewne z niecierpliwością czekają na kolejną produkcję od Szwedów . Wygląda na to, że coś już jest na rzeczy – oznajmił to w swoim tweecie szef Hazelight Josef Fares.

Założyciel studia opublikował fotografię przedstawiającą jego i dwie aktorki w strojach do motion capture. Wiadomość opatrzył komentarzem: “szybki rzut oka na kolejną grę”. Oczywiście trudno wywnioskować na tej podstawie, co to będzie za produkcja – ale najważniejsze, że będzie. Pozostaje już tylko czekać na oficjalną zapowiedź.

It Takes Two zmierza na Switcha

It Takes Two trafiło do sklepów w marcu 2021. Wtedy mogliśmy grać na PC i konsolach PS4 i Xbox One. To chyba jedna z najlepszych produkcji kooperacyjnych, jakie kiedykolwiek powstały – a swego rodzaju dowodem na to może być wysoka sprzedaż tytułu. Na GRAM-ie publikowaliśmy recenzję It Takes Two. Znajdziecie ją tutaj. I warto też przypomnieć, że niedawno zapowiedziano wersję na Switcha – szczegóły, w tym i dokładną datę premiery, znajdziecie pod tym adresem.

