Twórcy hitu z 2024 roku ze świetną zapowiedzią. Palworld wraca w nowej formie

Palworld było jednym z największych hitów 2024 roku, dlatego Pocketpair konsekwentnie rozwija markę i szuka nowych sposobów na dotarcie do kolejnych odbiorców. Teraz studio zapowiedziało zupełnie inną odsłonę znanego uniwersum.

Palworld – oficjalna gra karciana

Pocketpair nawiązało współpracę z firmą Bushiroad, w ramach której powstaje Palworld: Official Card Game. Premiera została zaplanowana na 30 lipca 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami będzie to karciana gra dla dwóch graczy, oparta na strategicznych i taktycznych pojedynkach.