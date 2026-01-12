Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy hitu z 2024 roku ze świetną zapowiedzią. Palworld wraca w nowej formie

Mikołaj Berlik
2026/01/12 12:45
Poznaliśmy datę premiery projektu.

Palworld było jednym z największych hitów 2024 roku, dlatego Pocketpair konsekwentnie rozwija markę i szuka nowych sposobów na dotarcie do kolejnych odbiorców. Teraz studio zapowiedziało zupełnie inną odsłonę znanego uniwersum.

Palworld

Palworld – oficjalna gra karciana

Pocketpair nawiązało współpracę z firmą Bushiroad, w ramach której powstaje Palworld: Official Card Game. Premiera została zaplanowana na 30 lipca 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami będzie to karciana gra dla dwóch graczy, oparta na strategicznych i taktycznych pojedynkach.

Rozgrywka ma nawiązywać do znanych elementów oryginału. Gracze będą walczyć ramię w ramię ze swoimi towarzyszami, z których każdy posiada unikalne cechy i umiejętności. W trakcie partii istotną rolę odegrają również zbieranie zasobów oraz rozwijanie baz.

Choć Palworld: Official Card Game znacząco różni się od gry akcji z otwartym światem, twórcy podkreślają, że kluczowe założenia uniwersum zostały zachowane. Celem jest stworzenie produkcji przystępnej, ale jednocześnie oferującej głębię strategiczną.

Jak już wspomnieliśmy, karcianka w uniwersum Palworld zostanie udostępniona 30 lipca tego roku. Platformy, na których zadebiutuje tytuł są jeszcze nieznane. Ostatnio informowaliśmy o podsumowaniu roku Pocketpair, które wyglada bardzo imponująco.

Mikołaj Berlik
Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

