Twórcy hitu z 2024 roku ze świetną zapowiedzią. Palworld wraca w nowej formie

Palworld było jednym z największych hitów 2024 roku, dlatego Pocketpair konsekwentnie rozwija markę i szuka nowych sposobów na dotarcie do kolejnych odbiorców. Teraz studio zapowiedziało zupełnie inną odsłonę znanego uniwersum.
Palworld – oficjalna gra karciana
Pocketpair nawiązało współpracę z firmą Bushiroad, w ramach której powstaje Palworld: Official Card Game. Premiera została zaplanowana na 30 lipca 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami będzie to karciana gra dla dwóch graczy, oparta na strategicznych i taktycznych pojedynkach.
Rozgrywka ma nawiązywać do znanych elementów oryginału. Gracze będą walczyć ramię w ramię ze swoimi towarzyszami, z których każdy posiada unikalne cechy i umiejętności. W trakcie partii istotną rolę odegrają również zbieranie zasobów oraz rozwijanie baz.
Choć Palworld: Official Card Game znacząco różni się od gry akcji z otwartym światem, twórcy podkreślają, że kluczowe założenia uniwersum zostały zachowane. Celem jest stworzenie produkcji przystępnej, ale jednocześnie oferującej głębię strategiczną.
