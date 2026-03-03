Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten 86-letni klasyk Disneya właśnie został zamieniony w przerażający horror. To już trochę inna bajka

Jakub Piwoński
2026/03/03 11:30
Wygląda na to, że dzieciństwo kolejnego pokolenia właśnie zostało oficjalnie „zrujnowane”.

Kolejna klasyczna animacja Disneya doczeka się makabrycznej reinterpretacji. 86-letni Pinokio – drewniana marionetka, która chciała być chłopcem – powraca w zupełnie nowej odsłonie jako krwawy horror. Film nosi tytuł Pinocchio: Unstrung. Produkcja zadebiutuje w 2026 roku i stanie się częścią coraz bardziej rozrastającego się, osobliwego uniwersum grozy. Wcześniej pokazywaliśmy już przerażającego Świerszcza. Teraz przyszedł czas na zwiastun filmu.

Pinokio horror
Pinokio teraz w wersji horrorowej – zobacz zwiastun

Mowa o Twisted Childhood Universe, znanym też jako Poohniverse, zapoczątkowanym przez krwawą wersję Kubusia Puchatka. Po jego kontynuacji oraz takich projektach jak Peter Pan’s Neverland Nightmare i Bambi: The Reckoning, przyszła pora na mroczną wersję historii drewnianego pajacyka.

Nowa interpretacja bazuje na powieści The Adventures of Pinocchio autorstwa Carlo Collodi, ale skręca w stronę brutalnego slashera. W Unstrung Pinokio zrobi wszystko, by stać się prawdziwym chłopcem – nawet jeśli oznacza to mordowanie ludzi i „pozyskiwanie” części ich ciał. Zwiastun nie pozostawia złudzeń: twórcy celują w bezkompromisową przemoc i szok.

W obsadzie znaleźli się m.in. Richard Brake jako Gepetto oraz legenda horroru Robert Englund, który wciela się w świerszcza pełniącego rolę demonicznego „sumienia” bohatera. Za projekt odpowiada twórca całego uniwersum, Rhys Frake-Waterfield. W planach jest już wielki crossover zatytułowany Poohniverse: Monsters Assemble, który połączy bohaterów wszystkich dotychczasowych filmów. Choć brzmi to jak żart, niskie budżety i rosnące zainteresowanie widzów sprawiają, że mroczne wersje bajek mają się coraz lepiej.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/86-year-old-disney-classic-becomes-a-horror-movie-in-latest-shared-universe-release-watch-the-trailer/

Tagi:

Popkultura
trailer
zwiastun
horror
Disney
popkultura
Pinokio
nowa wersja
horror film
Pinocchio: Unstrung
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

