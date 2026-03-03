Ten 86-letni klasyk Disneya właśnie został zamieniony w przerażający horror. To już trochę inna bajka

Wygląda na to, że dzieciństwo kolejnego pokolenia właśnie zostało oficjalnie „zrujnowane”.

Kolejna klasyczna animacja Disneya doczeka się makabrycznej reinterpretacji. 86-letni Pinokio – drewniana marionetka, która chciała być chłopcem – powraca w zupełnie nowej odsłonie jako krwawy horror. Film nosi tytuł Pinocchio: Unstrung. Produkcja zadebiutuje w 2026 roku i stanie się częścią coraz bardziej rozrastającego się, osobliwego uniwersum grozy. Wcześniej pokazywaliśmy już przerażającego Świerszcza. Teraz przyszedł czas na zwiastun filmu.

Pinokio teraz w wersji horrorowej – zobacz zwiastun

Mowa o Twisted Childhood Universe, znanym też jako Poohniverse, zapoczątkowanym przez krwawą wersję Kubusia Puchatka. Po jego kontynuacji oraz takich projektach jak Peter Pan’s Neverland Nightmare i Bambi: The Reckoning, przyszła pora na mroczną wersję historii drewnianego pajacyka.