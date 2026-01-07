To wcale nie jest martwa gra. Twórcy odpowiadają krytykom i podsumowują udany rok

Palworld nie zniknęło ze Steama. Twórcy pokazują statystyki i zapowiadają wersję 1.0.

Palworld wciąż trzyma się na powierzchni, mimo że wielu graczy i komentatorów już dawno zdążyło ogłosić jego „śmierć”. Studio Pocketpair podsumowało 2025 rok, odpowiadając na krytykę w swoim stylu i przypominając, że ich największy hit nadal radzi sobie bardzo dobrze. Palworld – wyniki „jak na martw ą grę” „Nieźle jak na martwą grę” – w ten sposób John „Bucky” Buckley ze studia Pocketpair skomentował wyniki Palworlda, dziękując jednocześnie społeczności za dwa lata wsparcia. Choć szczyt popularności gry faktycznie przypada na początek 2024 roku, twórcy od początku podkreślali, że nie spodziewali się aż tak ogromnego sukcesu. Wczytywanie ramki mediów.

W 2025 roku Palworld nie dominowało już na Steamie, ale według statystyk Valve wciąż osiągało bardzo solidne rezultaty. Gra zdobyła „srebro” w kategorii najczęściej granych tytułów oraz znalazła się w „brązowej” selekcji w trzech innych zestawieniach. Wczytywanie ramki mediów.

Valve nie ujawniło dokładnych danych liczbowych ani kolejności gier w poszczególnych kategoriach. Wiadomo jednak, że powyżej „złota” znajdowały się jeszcze produkcje „platynowe”, czyli absolutne hity 2025 roku. Tym bardziej nawet „brąz” można uznać za sukces dla gry, która zadebiutowała dwa lata wcześniej. Po gwałtownym spadku liczby graczy Palworld spadło z pozycji lidera do pierwszej trzydziestki Steama, notując wciąż dzienne „peaki” przekraczające 75 tysięcy użytkowników. To wynik, który skutecznie studzi narrację o rychłym końcu projektu. Palworld nadal pozostaje we wczesnym dostępie, ale Pocketpair potwierdza, że pełna wersja 1.0 ma zadebiutować jeszcze w tym roku.