Zwiastun MotoGP 26 wycieka do sieci przez błąd PlayStation France. Przeciek ujawnia możliwą datę premiery

Według informacji, zwiastun został opublikowany przez oddział PlayStation France, jednak szybko go usunięto z powodu błędu związanego z datą publikacji. Materiał przeanalizował użytkownik YouTube o pseudonimie Dyl469. Jeśli przedstawione w materiale informacje okażą się prawdziwe, MotoGP 26 zadebiutuje już 29 kwietnia 2026 roku.

MotoGP 26 już w kwietniu?

Kwietniowe okno wydawnicze nie byłoby zaskoczeniem. Trzy z ostatnich pięciu odsłon serii od studia Milestone trafiały na rynek właśnie w tym miesiącu. Zwiastun, który na moment miał trafić do sieci, podobno prezentował typowe dla corocznych odsłon elementy takie jak zaktualizowane tory, aktualną listę zawodników oraz nowe malowania i modele motocykli. Część zawartości takiej jak motocykle typu motard, minibike’i oraz trasy dirtowe, które pojawiły się w MotoGP 25, mają być również obecne w najnowszej odsłonie.