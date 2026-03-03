Zaloguj się lub Zarejestruj

Zwiastun MotoGP 26 wycieka do sieci przez błąd PlayStation France. Przeciek ujawnia możliwą datę premiery

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/03 19:50
0
0

Do sieci trafił rzekomy zwiastun gry MotoGP 26, który miał przedwcześnie ujawnić datę premiery oraz kilka szczegółów dotyczących rozgrywki.

Według informacji, zwiastun został opublikowany przez oddział PlayStation France, jednak szybko go usunięto z powodu błędu związanego z datą publikacji. Materiał przeanalizował użytkownik YouTube o pseudonimie Dyl469. Jeśli przedstawione w materiale informacje okażą się prawdziwe, MotoGP 26 zadebiutuje już 29 kwietnia 2026 roku.

MotoGP 26 – klatka z wyciekniętego zwiastuna
MotoGP 26 – klatka z wyciekniętego zwiastuna

MotoGP 26 już w kwietniu?

Kwietniowe okno wydawnicze nie byłoby zaskoczeniem. Trzy z ostatnich pięciu odsłon serii od studia Milestone trafiały na rynek właśnie w tym miesiącu. Zwiastun, który na moment miał trafić do sieci, podobno prezentował typowe dla corocznych odsłon elementy takie jak zaktualizowane tory, aktualną listę zawodników oraz nowe malowania i modele motocykli. Część zawartości takiej jak motocykle typu motard, minibike’i oraz trasy dirtowe, które pojawiły się w MotoGP 25, mają być również obecne w najnowszej odsłonie.

GramTV przedstawia:

W materiale zaprezentowano także nowe motocykle treningowe, w tym sportowe maszyny przypominające te znane z Ride 6, innej produkcji Milestone. To właśnie Ride 6 mogło być inspiracją dla zmian w modelu jazdy MotoGP 26. Według przecieku gra ma otrzymać nową fizykę, z wyraźnym rozróżnieniem pomiędzy trybem Pro, a Arcade, co sugeruje bardziej zaawansowany i realistyczny model prowadzenia dla doświadczonych graczy oraz przystępniejszą opcję dla mniej zaawansowanych użytkowników. Na ten moment wszystkie powyższe informacje pozostają jednak nieoficjalne i nie zostały potwierdzone przez twórców ani wydawcę, warto więc traktować je z pewnym dystansem.

Oficjalna zapowiedź ma mieć miejsce 5 marca, tymczasem studio Milestone podkręca atmosferę, krótkimi rolkami z udziałem prawdziwych zawodników MotoGP.

Źródło:https://traxion.gg/motogp-26-trailer-leak-reveals-apparent-release-date/

Tagi:

News
zwiastun
wyścigi
przeciek
wyciek
motogp
Przecieki
motocykle
motocykl
wyścigi motocyklowe
MotoGP 25
symulator motocyklowy
MotoGP 26
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112