Twórcy Heroes of Might & Magic: Olden Era przebudowali jedną z frakcji. Zaprezentowali szczegółowe omówienie

Nawet ta frakcja doczekała się sporych zmian i usprawnień.

Studio Unfrozen ponownie wsłuchało się w głosy społeczności i zaprezentowało odświeżoną wersję frakcji Świątynia w Heroes of Might and Magic: Olden Era. Najnowszy materiał wideo pokazuje nie tylko poprawione modele jednostek, ale też zmiany w ich funkcjonowaniu, które powstały na bazie opinii graczy testujących demo udostępnione na Steam. Heroes of Might and Magic: Olden Era – twórcy zaprezentowali zmiany we frakcji Świątynia Twórcy podkreślają, że Świątynia ma teraz jeszcze wyraźniej zaznaczyć swoją tożsamość na polu bitwy. Frakcja skupia się na rycerzach i klerykach, którzy stawiają na bezpośrednią walkę, ale jednocześnie dysponują zestawem umiejętności pozwalających przechylić szalę zwycięstwa. Wśród nich wyróżniają się chociażby zdolności Aniołów, które potrafią kopiować pozytywne efekty sojuszników, czy defensywne umiejętności piechoty ograniczające obrażenia dystansowe.

Frakcja Świątyni jest tutaj, aby ukazać wam całe swoje olśniewające, promienne majestatyczne oblicze. Wprowadzona po cichu w naszym demie, gromadzi dzielnych rycerzy i kleryków, którzy dołączają do reszty armii w podróży przez Jadame. Szarżujcie przez pole bitwy z odświeżoną kawalerią, wznoście się w przestworza na gryfach i pozwólcie przeciwnikom doświadczyć gniewu sprawiedliwych prowadzonego przez anioły oraz odnowionych archaniołów – przyznało studio. Nowa prezentacja pokazuje także konkretne zmiany wizualne, które szczególnie przypadły do gustu graczom. Najwięcej uwagi poświęcono poprawkom wyglądu kawalerii oraz archaniołów, które wcześniej budziły mieszane reakcje. Tym razem odbiór jest zdecydowanie bardziej pozytywny, a komentarze pod materiałem wskazują, że społeczność docenia kierunek obrany przez deweloperów. Co ciekawe, choć Świątynia uchodzi za jedną z bardziej „przyziemnych” frakcji w grze, nie oznacza to braku efektowności. Jednostki takie jak gryfy potrafią reagować na ataki wymierzone w sojuszników, natychmiast kontratakując, co wprowadza dodatkową warstwę taktyczną do rozgrywki.

Warto wspomnieć, że przed tygodniem Unfrozen udostępniło nowy materiał z gry. Tym razem skupiał się wyłącznie na zaprezentowaniu fragmentów rozgrywki. Premiera Heroes of Might and Magic: Olden Era we wczesnym dostępie została zaplanowana na 30 kwietnia. Twórcy zakładają, że gra pozostanie w tej formie przez około rok, choć zastrzegają, że długość tego okresu może ulec zmianie w zależności od dalszych opinii graczy.

Radosław Krajewski

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.