Następca Mass Effect zachwyca krajobrazami. Twórcy Exodus pokazują panoramę miasta

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć, jak w Exodus prezentuje się skradanie i ciche eliminacje. Deweloperzy ze studia Archetype Entertainment nie zwalniają jednak tempa i dziś opublikowali kolejny materiał ze swojej produkcji. Najnowszy teaser zapowiada, że w nadchodzącym RPG w klimatach science fiction od weteranów BioWare nie zabraknie pięknych widoków.

Nowy zwiastun Exodus prezentuje dom głównego bohatera

Udostępniony przez twórców Exodus materiał wideo przenosi graczy do Persepolis. Zgodnie z przekazanymi informacjami jest to „rozległe miasto położone na gorącym biegunie planty Lidon”. To również miejsce, które główny bohater produkcji studia Archetype Entertainment nazywa domem.