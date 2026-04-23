Następca Mass Effect zachwyca krajobrazami. Twórcy Exodus pokazują panoramę miasta

Mikołaj Ciesielski
2026/04/23 21:35
W sieci pojawił się nowy teaser nadchodzącego RPG w klimatach science fiction.

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć, jak w Exodus prezentuje się skradanie i ciche eliminacje. Deweloperzy ze studia Archetype Entertainment nie zwalniają jednak tempa i dziś opublikowali kolejny materiał ze swojej produkcji. Najnowszy teaser zapowiada, że w nadchodzącym RPG w klimatach science fiction od weteranów BioWare nie zabraknie pięknych widoków.

Exodus
Nowy zwiastun Exodus prezentuje dom głównego bohatera

Udostępniony przez twórców Exodus materiał wideo przenosi graczy do Persepolis. Zgodnie z przekazanymi informacjami jest to „rozległe miasto położone na gorącym biegunie planty Lidon”. To również miejsce, które główny bohater produkcji studia Archetype Entertainment nazywa domem.

Krótki, bo trwający zaledwie kilkadziesiąt sekund, materiał wideo pokazuje panoramę Persepolis. Teaser pozwala również zobaczyć działanie zdolności bohatera pozwalającej skanować interesujące punkty w zasięgu wzroku. Na niebie dostrzec można natomiast gazowego giganta o nazwie Galarus, wokół którego krąży planeta Lidon.

Exodus to gra akcji z elementami RPG w klimatach science fiction, w której zostaniesz Obieżyświatem – osobą, która poprowadzi ludzkość do walki z obcym gatunkiem Celestials. Staw czoła 40 000 lat ewolucji, odkrywaj niezwykłe światy i stań do walki z samym czasem, decydując o losach kolejnych pokoleń – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Exodus powstaje z myślą o komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Deweloperzy ze studia Archetype Entertainment zapowiadają, że gra zadebiutuje na wymienionych platformach na początku 2027 roku. Dokładna data premiery nie jest jednak jeszcze znana.

Źródło:https://youtu.be/9TOufA9I_7o

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

