Saros z nowym materiałem wideo. Twórcy Returnal pokazują tempo i skalę walki

Mikołaj Berlik
2026/04/23 19:30
Krótki zwiastun odsłania fragmenty rozgrywki.

Studio Housemarque opublikowało nowy, krótki zwiastun Saros, który rzuca światło na dynamiczną walkę oraz imponujące wizualnie lokacje krainy Carcosa. Produkcja, wierna stylowi dewelopera, zapowiada się na intensywną i uzależniającą fantazję o potędze, w której protagonista Arjun musi stawić czoła hordom wrogów.

Saros – co pokazał nowy zwiastun?

Najnowszy materiał wideo koncentruje się na płynności ruchu i narzędziach zagłady dostępnych dla gracza. Arjun porusza się po polu bitwy z ogromną prędkością, unikając dziesiątek nadlatujących pocisków w stylu klasycznego "bullet hell". Zwiastun zaprezentował w akcji Soltari Shield oraz potężną broń główną, które pozwalają na skuteczną defensywę i widowiskową eliminację przeciwników. Pole bitwy opisano jako "symfonię eksplozji", co potwierdza wysoką jakość oprawy, do której studio przyzwyczaiło nas w poprzednich projektach (takich jak Returnal).

Mimo krótkiego metrażu, fani poczuli niedosyt w kwestii tzw. Corruption Bullets, o których krąży wiele plotek, a które nie zostały szerzej omówione w tym materiale.

W cieniu złowrogiego zaćmienia, Arjun Devraj (Rahul Kohli, gwiazda Nawiedzonego dworu w Bly i Nocnej mszy) jest żołnierzem Soltari, który nie cofnie się przed niczym, by szukać odpowiedzi na zmiennokształtnej planecie Carcosa, pełnej mrocznych tajemnic i wrogo nastawionych mieszkańców.

Do debiutu Saros pozostało mniej niż tydzień. 28 kwietnia rozpocznie się wczesny dostęp dla posiadaczy Edycji Deluxe, a 30 kwietnia odbędzie się oficjalna premiera gry dla wszystkich graczy.

