Saros z nowym materiałem wideo. Twórcy Returnal pokazują tempo i skalę walki

Studio Housemarque opublikowało nowy, krótki zwiastun Saros, który rzuca światło na dynamiczną walkę oraz imponujące wizualnie lokacje krainy Carcosa. Produkcja, wierna stylowi dewelopera, zapowiada się na intensywną i uzależniającą fantazję o potędze, w której protagonista Arjun musi stawić czoła hordom wrogów.

Saros – co pokazał nowy zwiastun?

Najnowszy materiał wideo koncentruje się na płynności ruchu i narzędziach zagłady dostępnych dla gracza. Arjun porusza się po polu bitwy z ogromną prędkością, unikając dziesiątek nadlatujących pocisków w stylu klasycznego "bullet hell". Zwiastun zaprezentował w akcji Soltari Shield oraz potężną broń główną, które pozwalają na skuteczną defensywę i widowiskową eliminację przeciwników. Pole bitwy opisano jako "symfonię eksplozji", co potwierdza wysoką jakość oprawy, do której studio przyzwyczaiło nas w poprzednich projektach (takich jak Returnal).