Path of Exile 2 z ogromną aktualizacją. Data premiery zaskoczyła fanów

Twórcy szykują jedną z największych łatek, w tym przebudowę endgame’u.

Już 7 maja o godzinie 22:00 odbędzie się transmisja na żywo na Twitchu, podczas której zostanie zaprezentowana pełna zawartość aktualizacji. Wiemy również, że oficjalna premiera wersji 0.5.0 zaplanowana jest na 29 maja o tej samej porze.

Studio Grinding Gear Games oficjalnie zapowiedziało nową aktualizację do Path of Exile 2, zatytułowaną Return of the Ancients. Choć zapowiedź wzbudziła entuzjazm, ogłoszona data premiery okazała się dla wielu fanów dużym zaskoczeniem i testem cierpliwości.

Nadchodząca łatka ma być „jedną z największych, jakie kiedykolwiek wydano” . Deweloperzy Path of Exile 2 przyznali, że potrzebują dodatkowego czasu na dopracowanie zawartości, co tłumaczy trzytygodniowy odstęp między prezentacją a premierą. Przewidywana zawartość obejmuje przebudowany endgame – ten element pierwotnie był planowany na poprzednią wersję. Teraz ma stać się fundamentem nowej rozgrywki. Pojawią się także:

GGG zapowiedziało, że przed 7 maja udostępni jeszcze kilka mniejszych szczegółów dotyczących nadchodzących zmian. Długi cykl wydawniczy (poprzednia wersja 0.4 trwała aż sześć miesięcy) budzi obawy fanów o częstotliwość aktualizacji.

Path of Exile 2 znajduje się obecnie w płatnym wczesnym dostępie na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S. Nie wiemy jeszcze, jak długo przyjdzie nam poczekać na pełną wersję.