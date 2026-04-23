Path of Exile 2 z ogromną aktualizacją. Data premiery zaskoczyła fanów

Mikołaj Berlik
2026/04/23 15:00
Twórcy szykują jedną z największych łatek, w tym przebudowę endgame’u.

Studio Grinding Gear Games oficjalnie zapowiedziało nową aktualizację do Path of Exile 2, zatytułowaną Return of the Ancients. Choć zapowiedź wzbudziła entuzjazm, ogłoszona data premiery okazała się dla wielu fanów dużym zaskoczeniem i testem cierpliwości.

Path of Exile 2
Path of Exile 2

Path of Exile 2 – kluczowe daty

Już 7 maja o godzinie 22:00 odbędzie się transmisja na żywo na Twitchu, podczas której zostanie zaprezentowana pełna zawartość aktualizacji. Wiemy również, że oficjalna premiera wersji 0.5.0 zaplanowana jest na 29 maja o tej samej porze.

Nadchodząca łatka ma być „jedną z największych, jakie kiedykolwiek wydano”. Deweloperzy Path of Exile 2 przyznali, że potrzebują dodatkowego czasu na dopracowanie zawartości, co tłumaczy trzytygodniowy odstęp między prezentacją a premierą. Przewidywana zawartość obejmuje przebudowany endgame – ten element pierwotnie był planowany na poprzednią wersję. Teraz ma stać się fundamentem nowej rozgrywki. Pojawią się także:

  • Nowe klasy Ascendancy – spekuluje się o dodaniu specjalizacji dla Rangera oraz Huntress.
  • Nowe typy uzbrojenia. Gracze mają nadzieję na wprowadzenie do gry mieczy.

GGG zapowiedziało, że przed 7 maja udostępni jeszcze kilka mniejszych szczegółów dotyczących nadchodzących zmian. Długi cykl wydawniczy (poprzednia wersja 0.4 trwała aż sześć miesięcy) budzi obawy fanów o częstotliwość aktualizacji.

Path of Exile 2 znajduje się obecnie w płatnym wczesnym dostępie na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S. Nie wiemy jeszcze, jak długo przyjdzie nam poczekać na pełną wersję.

Mikołaj Berlik
