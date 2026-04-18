Heroes of Might & Magic: Olden Era z nowym zwiastunem przed premierą. Studio prezentuje kolejne fragmenty rozgrywki

Studio Unfrozen zaprezentowało nowy materiał zawierający rozgrywkę z Heroes of Might & Magic: Olden Era, który pokazuje wszystkie najważniejsze elementy swojej produkcji. Tym samym materiał przygotowuje graczy na zbliżający się start wczesnego dostępu gry na Steam, który przypada na 30 kwietnia.

Heroes of Might & Magic: Olden Era w nowym zwiastunie z rozgrywką

Trwający około trzech minut zwiastun skupia się na czystej rozgrywce, prezentując frakcje oraz ich możliwości na polu bitwy. To pierwsza odsłona serii od ponad dekady, dlatego oczekiwania wobec projektu są wyjątkowo wysokie. Twórcy obiecują nie tylko klasyczną kampanię fabularną, lecz także tryby potyczek, arenę oraz rozgrywkę wieloosobową.