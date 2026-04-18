Heroes of Might & Magic: Olden Era z nowym zwiastunem przed premierą. Studio prezentuje kolejne fragmenty rozgrywki

Radosław Krajewski
2026/04/18 10:00
Unfrozen podgrzewa atmosferę przed premierą Heroes of Might & Magic: Olden Era we wczesnym dostępie.

Studio Unfrozen zaprezentowało nowy materiał zawierający rozgrywkę z Heroes of Might & Magic: Olden Era, który pokazuje wszystkie najważniejsze elementy swojej produkcji. Tym samym materiał przygotowuje graczy na zbliżający się start wczesnego dostępu gry na Steam, który przypada na 30 kwietnia.

Trwający około trzech minut zwiastun skupia się na czystej rozgrywce, prezentując frakcje oraz ich możliwości na polu bitwy. To pierwsza odsłona serii od ponad dekady, dlatego oczekiwania wobec projektu są wyjątkowo wysokie. Twórcy obiecują nie tylko klasyczną kampanię fabularną, lecz także tryby potyczek, arenę oraz rozgrywkę wieloosobową.

Witajcie, bohaterowie. Do premiery Olden Era we wczesnym dostępie pozostało mniej niż dwa tygodnie, a wydarzenie FYNG CAGGTUS idealnie wpisuje się w ten moment. Przygotowaliśmy krótki materiał wideo, który oferuje trzy minuty czystej rozgrywki. Zobaczcie wszystkie frakcje w przekrojowej prezentacji ich możliwości.

Przypomnijmy, że Heroes of Might & Magic: Olden Era trafi wyłącznie na komputery osobiste. Unfrozen obecnie nie ma w planach wydań konsolowych.

ajnowsza odsłona znanej serii Heroes of Might and Magic łączy strategię budowania imperium, pełne rozmachu taktyczne walki turowe oraz bogatą mechanikę klasyczną dla gier RPG ze światem fantastycznych bestii, potężnych magów oraz nieustraszonych wojowników. Odkryj niesamowity świat pełen tajemnic i niebezpieczeństw, rozgrywając epicką kampanię fabularną wieszczącą nieuchronną zagładę, lub podbijaj zarówno proceduralnie generowane, jak i ręcznie tworzone mapy, budując imponujące miasta i formując potężne armie złożone z rozmaitych mitycznych stworzeń, które pomogą ci zmiażdżyć twoich wrogów – czytamy w opisie gry na Steam.

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

