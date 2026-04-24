Shrek kończy 25 lat. Z tej okazji zaprezentowano pierwszy zestaw LEGO z kultowym ogrem

W tym roku Shrek kończy 25 lat i z tej okazji zielony ogr powróci do kin. Universal Pictures wypuściło zwiastun zapowiadający wielki powrót kultowej animacji na duży ekran, który przypadnie na 15 maja. Materiał zobaczycie na samym dole.
Shrek – film wraca do kin oraz otrzyma zestaw LEGO z okazji 25. rocznicy
To jednak nie koniec niespodzianek dla fanów Shreka. Po wielu latach ogr doczekał się debiutu w świecie LEGO. Duńska firma we współpracy z Universal Products & Experiences zapowiedziało pierwsze w historii zestawy inspirowane kultową animacją od DreamWorks Animation. Nowe zestawy pozwolą fanom powrócić na bagna i odtworzyć najbardziej pamiętne sceny z filmu. Twórcy postawili na połączenie nostalgii z kreatywną zabawą, oferując zarówno rozbudowany model kolekcjonerski, jak i bardziej przystępny zestaw dla młodszych budowniczych.
Główną atrakcją jest zestaw kolekcjonerski przeznaczony dla dorosłych, składający się z ponad 1400 elementów. Przedstawia on Shreka i Osła w formie figurek do złożenia oraz Kota w Butach w wersji minifigurki. Całość osadzono na dioramie bagna, uzupełnionej o charakterystyczne detale, takie jak tabliczka ostrzegawcza, słoneczniki czy cebula. Twórcy ukryli również dodatkowe niespodzianki, które mają zachęcić do dokładniejszego eksplorowania modelu. Zestaw został wyceniony na 519,99 zł.
Dla młodszych fanów przygotowano zestaw w serii BrickHeadz, który pozwala zbudować stylizowane wersje Shreka, Osła oraz Pierniczka. Charakterystyczny, kanciasty styl figurek zachowuje jednocześnie rozpoznawalne cechy bohaterów, od uszu ogra po figlarny uśmiech Osła. Zestaw kosztuje 104,99 zł.
Shrek od zawsze celebrował wyobraźnię, przyjaźń i odrobinę psot, czyli wartości, które idealnie przekładają się na zabawę LEGO. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani współpracą z tym ukochanym uniwersum i tym, jak fani będą tworzyć własne baśniowe przygody. To dopiero początek, dlatego warto wypatrywać kolejnych magicznych zestawów LEGO Shrek – powiedziała Raquel Ojeda z LEGO Group.
Wprowadzenie Shreka do świata klocków LEGO to ekscytujący moment, szczególnie w kontekście 25. rocznicy marki. Zestawy ożywiają ten świat dzięki pomysłowemu projektowi, ukrytym smaczkom dla fanów i naciskowi na opowiadanie historii. To hołd dla dziedzictwa, które uczyniło Shreka ikoną kultury, a jednocześnie zaproszenie do powrotu na bagna, gdzie wszystko się zaczęło – dodał Rafa Macias z Universal Products & Experiences.
Już teraz zestawy LEGO Shrek są dostępne w przedsprzedaży, a do regularnej sprzedaży trafią 1 czerwca.
