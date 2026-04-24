Shrek kończy 25 lat. Z tej okazji zaprezentowano pierwszy zestaw LEGO z kultowym ogrem

W tym roku Shrek kończy 25 lat i z tej okazji zielony ogr powróci do kin. Universal Pictures wypuściło zwiastun zapowiadający wielki powrót kultowej animacji na duży ekran, który przypadnie na 15 maja. Materiał zobaczycie na samym dole.

Shrek – film wraca do kin oraz otrzyma zestaw LEGO z okazji 25. rocznicy

To jednak nie koniec niespodzianek dla fanów Shreka. Po wielu latach ogr doczekał się debiutu w świecie LEGO. Duńska firma we współpracy z Universal Products & Experiences zapowiedziało pierwsze w historii zestawy inspirowane kultową animacją od DreamWorks Animation. Nowe zestawy pozwolą fanom powrócić na bagna i odtworzyć najbardziej pamiętne sceny z filmu. Twórcy postawili na połączenie nostalgii z kreatywną zabawą, oferując zarówno rozbudowany model kolekcjonerski, jak i bardziej przystępny zestaw dla młodszych budowniczych.