Twórcy gry Obcy: Izolacja są przekonani, że gra osiągnęłaby większy sukces, gdyby nie była tak straszna

Obcy: Izolacja to gra, która z miejsca zdobyła miano klasyka horroru w świecie gier wideo. Twórcy z Creative Assembly od lat słusznie chwalą się, że udało im się stworzyć tytuł prawdziwie przerażający. Teraz jednak jeden z nich przyznaje, że gra mogłaby sprzedawać się jeszcze lepiej, gdyby... nie była tak straszna.

Obcy: Izolacja – gra wyjątkowa i jednocześnie za bardzo straszna?

Scenarzysta studia, Dion Lay, w wywiadzie dla FRVR otwarcie mówi o debatach dotyczących długości gry i wpływu rozgrywki na odbiór graczy. „Myślę, że wtedy trudno byłoby to [skrócić]” – przyznaje Lay, podkreślając, że jednym z największych atutów Obcy: Izolacja jest sposób, w jaki ksenomorf uczy się od gracza, staje się coraz bardziej przebiegły i… jeszcze bardziej przerażający.