W serialu Obcy: Ziemia kryje się niespodziewane cameo. Nie każdy zwróci na to uwagę

Niedawno informowaliśmy o tym, jaki wydźwięk ma finałowy odcinek Obcego: Ziemia i jakie sugestie pozostawia widzom. Gdy są już dostępne wszystkie odcinki przebojowej serii science fiction, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden detal – w produkcji znalazło się miejsce dla niespodziewanego cameo. Gościnny występ zaliczył twórca serialu, Noaha Hawleya.

Noah Hawley, showrunner serialu, zalicza cameo w Obcy: Ziemia

Twórca został postawiony przed niezwykle trudnym zadaniem – odświeżenia kultowej marki i zaprezentowania jej w formie serialu. Prócz poprowadzenia produkcji i napisania do niej scenariusza, Hawleya postanowił też w niej wystąpić. Autor Fargo i Legionu zadebiutował aktorsko w pierwszym odcinku zatytułowanym Nibylandia, gdzie w krótkich retrospekcjach wcielił się w ojca Wendy (Sydney Chandler) i Joe (Alex Lawther). Co bardzo ciekawe, jak w sierpniu donosił serwis mashable.com, w scenach tych wystąpił także jego 12-letni syn, Lev Hawley, grający młodego Joe.