W serialu Obcy: Ziemia kryje się niespodziewane cameo. Nie każdy zwróci na to uwagę

Jakub Piwoński
2025/09/26 08:00
Czy podczas seansu serialu udało się wam zauważyć ten gościnny występ?

Niedawno informowaliśmy o tym, jaki wydźwięk ma finałowy odcinek Obcego: Ziemia i jakie sugestie pozostawia widzom. Gdy są już dostępne wszystkie odcinki przebojowej serii science fiction, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden detal – w produkcji znalazło się miejsce dla niespodziewanego cameo. Gościnny występ zaliczył twórca serialu, Noaha Hawleya.

Noah Hawley
Noah Hawley

Noah Hawley, showrunner serialu, zalicza cameo w Obcy: Ziemia

Twórca został postawiony przed niezwykle trudnym zadaniem – odświeżenia kultowej marki i zaprezentowania jej w formie serialu. Prócz poprowadzenia produkcji i napisania do niej scenariusza, Hawleya postanowił też w niej wystąpić. Autor Fargo i Legionu zadebiutował aktorsko w pierwszym odcinku zatytułowanym Nibylandia, gdzie w krótkich retrospekcjach wcielił się w ojca Wendy (Sydney Chandler) i Joe (Alex Lawther). Co bardzo ciekawe, jak w sierpniu donosił serwis mashable.com, w scenach tych wystąpił także jego 12-letni syn, Lev Hawley, grający młodego Joe.

Wcześniej w rozmowie z Deadline reżyser wyjaśniał, że decyzja była spontaniczna i podyktowana chęcią wsparcia syna:

GramTV przedstawia:

Pomyślałem: »No dobrze, mógłby zagrać Alexa [Lawthera] w młodym wieku, ale co ja wtedy zrobię?«. Obsadzić aktorów na planie, skoro [Lev] nigdy wcześniej nie grał? Pomyślałem, że będzie łatwiej, jeśli sam to zrobię. Kładę się z nim na podłodze i improwizuję, i mogę go zrelaksować.

Hawley podkreślał także metaforyczny wymiar doświadczenia: – „Bycie rodzicem mojego głównego aktora ma w sobie coś miłego i metaforycznego.” Choć reżyser zapewniał, że jego występ miał być jednorazowy i nie należy oczekiwać go przed kamerą częściej, w finałowym odcinku Obcego: Ziemia można dostrzec go jeszcze raz – na jednym z rodzinnych zdjęć. To subtelne pożegnanie, które dodaje symbolicznego wymiaru zakończonej właśnie serii. Przekonamy się pewnie wkrótce, czy seria wróci w drugim sezonie, choć wydaje się to bardzo prawdopodobne. Spierał zbierał bardzo dobre wyniki oglądalności.

Popkultura
Noah Hawley
Alien: Earth
Obcy: Ziemia
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


