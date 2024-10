Obcy: Izolacja 2 oficjalnie powstaje. Na premierę jeszcze trochę poczekamy

Poniżej znajdziecie oficjalne oświadczenie Creative Assembly:

Do naszych fanów na całym świecie.

Trudno uwierzyć, że minęło już 10 lat odkąd wyruszyliśmy w naszą podróż wraz z Obcy: Izolacja.

Kiedy zaczęliśmy tworzyć Obcy: Izolacja, mieliśmy jedną zasadę: przygotować autentyczne doświadczenie, które powróci do korzeni serii Alien - nową historię oddającą atmosferę i grozę oryginalnego arcydzieła filmowego z 1979 roku. Obserwowanie waszej pasji do gry na przestrzeni lat było niesamowite. Tak samo jak to, że produkcja dotarła do tak wielu graczy na całym świecie

Z okazji 10. rocznicy, wydaje się, że powinniśmy dać wam znać, iż usłyszeliśmy wasze prośby głośno i wyraźnie. Dziś mam przyjemność potwierdzić w imieniu zespołu, że kontynuacja Obcy: Izolacja jest na wczesnym etapie rozwoju. Podzielimy się z wami kolejnymi informacjami, gdy tylko będziemy gotowi.

Jeszcze raz dziękuję. Al Hope, reżyser Alien: Isolation