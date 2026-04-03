Twórcy gry Marathon zapowiadają zmiany w rozgrywce, ale ujawniają tylko część nowości

Twórcy Marathon zapowiedzieli zmiany w mechanice rozgrywki, które trafią do gry wraz z kolejną aktualizacją zaplanowaną na 14 kwietnia. Zanim jednak pojawią się pełne informacje o patchu w wersji 1.0.6, deweloperzy postanowili wcześniej podzielić się częścią nowości, aby przygotować graczy na nadchodzące zmiany. Przy okazji zachęcamy do przeczytania naszej recenzji gry Marathon.

Marathon otrzyma sporo zmian

Opublikowane przez twórców Marathon szczegóły dotyczą przede wszystkim Recon, a konkretnie umiejętności Recon Shell. Studio Bungie ujawniło modyfikacje dwóch kluczowych elementów tej klasy, którymi są Echo Pulse oraz Tracker Drone. Zgodnie z informacjami przekazanymi w mediach społecznościowych, Echo Pulse zostanie osłabione pod kątem widoczności dla przeciwników. Oznacza to, że wrogowie będą mieli trudniejsze zadanie w określeniu, czy znajdują się w zasięgu działania tej zdolności. Dodatkowo, jeśli gracz Runner użyje wcześniej Signal Jammera, a następnie aktywuje Echo Pulse, jego postać będzie wyświetlana jako UESC, co może wprowadzić dodatkowy element dezorientacji na polu walki.