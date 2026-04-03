Twórcy gry Marathon zapowiadają zmiany w rozgrywce, ale ujawniają tylko część nowości

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/03 14:30
Już w kwietniu Marathon czekają spore zmiany w mechanice rozgrywki.

Twórcy Marathon zapowiedzieli zmiany w mechanice rozgrywki, które trafią do gry wraz z kolejną aktualizacją zaplanowaną na 14 kwietnia. Zanim jednak pojawią się pełne informacje o patchu w wersji 1.0.6, deweloperzy postanowili wcześniej podzielić się częścią nowości, aby przygotować graczy na nadchodzące zmiany. Przy okazji zachęcamy do przeczytania naszej recenzji gry Marathon.

Marathon otrzyma sporo zmian

Opublikowane przez twórców Marathon szczegóły dotyczą przede wszystkim Recon, a konkretnie umiejętności Recon Shell. Studio Bungie ujawniło modyfikacje dwóch kluczowych elementów tej klasy, którymi są Echo Pulse oraz Tracker Drone. Zgodnie z informacjami przekazanymi w mediach społecznościowych, Echo Pulse zostanie osłabione pod kątem widoczności dla przeciwników. Oznacza to, że wrogowie będą mieli trudniejsze zadanie w określeniu, czy znajdują się w zasięgu działania tej zdolności. Dodatkowo, jeśli gracz Runner użyje wcześniej Signal Jammera, a następnie aktywuje Echo Pulse, jego postać będzie wyświetlana jako UESC, co może wprowadzić dodatkowy element dezorientacji na polu walki.

Zmiany obejmą także Tracker Drone. Deweloperzy zapowiedzieli, że ta zdolność stanie się bardziej agresywna. Zwiększona zostanie siła namierzania celu przez drony, a także pojawi się możliwość wyboru nowego przeciwnika w sytuacji, gdy pierwotny cel stanie się niedostępny.

Pełne informacje na temat aktualizacji 1.0.6 mają zostać opublikowane w najbliższym czasie, jednak już teraz wiadomo, że zmiany mają na celu poprawę balansu i zwiększenie dynamiki rozgrywki. Twórcy potwierdzili również, że planują rozwijać Marathon przez wiele lat.

Źródło:https://insider-gaming.com/marathon-devs-announce-recon-changes-ahead-of-next-patch/

Tagi:

News
FPS
strzelanka
Bungie
shooter
science fiction
zmiany
Marathon
sci-fi
patch do gry
extraction shooter
aktualizacja gry
Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
JakiśNick
Gramowicz
Ostatni piątek

No tak, pogorszenie czytelności i widoczności skilli to dokładnie to, czego gracze potrzebowali. Na pewno przyjmą tą zmianę z radością XD




