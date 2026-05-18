Tegoroczny fenomen science fiction oparty na grze trafi jednak na YouTube. Twórca długo walczył o jego dystrybucję

Jakub Piwoński
2026/05/18 11:40
A jednak. Doczekamy się filmu Iron Lung udostępnionego w sieci. Tak jak obiecał twórca.

Choć wielu widzów mogło nawet tego nie zauważyć, w tym roku do wybranych kin trafił Iron Lung — nietypowy horror science fiction będący adaptacją tajemniczej gry indie o tym samym tytule. To produkcja, która szczególnie może zainteresować czytelników gram.pl, bo jej korzenie mocno związane są ze światem gier i internetowych twórców.

Za film odpowiada Markiplier, jeden z najpopularniejszych YouTuberów gamingowych na świecie. Od początku podkreślał, że Iron Lung jest dla niego wyjątkowo osobistym projektem i był zdeterminowany, by doprowadzić film do końca mimo wielu problemów. I wygląda na to, że właśnie udało mu się postawić na swoim i udostępnić film swoim fanom.

Od miesięcy trwały spekulacje dotyczące dalszej dystrybucji filmu. Po limitowanej premierze kinowej (która przyniosła filmowi rozgłos i miliony dolarów zarobku) w lutym Markiplier zapowiadał, że produkcja trafi także na VOD, ale przez długi czas brakowało konkretów. Teraz sytuacja wreszcie się wyjaśniła. Twórca przebywa obecnie w Cannes, gdzie podczas festiwalowych targów potwierdził, że Iron Lung trafi na platformę, z której sam się wywodzi — czyli na YouTube. Ogłoszono także datę premiery. Film pojawi się online już 31 maja.

Iron Lung bazuje na niezależnej grze science fiction, która zdobyła sporą popularność dzięki niezwykle klaustrofobicznemu klimatowi. Historia opowiada o skazańcu zmuszonym do pilotowania małej łodzi podwodnej przez ocean krwi znajdujący się na obcej planecie. Brzmi dziwnie? I dokładnie taki jest cały projekt. Gra stawiała przede wszystkim na atmosferę izolacji, napięcie i tajemnicę, a film najwyraźniej próbuje zachować ten sam niepokojący klimat.

Co ciekawe, Iron Lung już podczas kinowych pokazów okazał się jedną z bardziej zaskakujących premier roku. Wielu widzów nie spodziewało się, że produkcja przygotowana przez internetowego twórcę może wyglądać aż tak profesjonalnie i ambitnie. Teraz okaże się, czy film zdoła zdobyć drugie życie w internecie — i być może stać się kolejnym viralowym hitem wywodzącym się ze świata gier indie. Na razie właśnie na to się zanosi.

Źródło:https://deadline.com/2026/05/markiplier-iron-lung-youtube-cannes-1236907884/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




